'modus operandi' da record

No começo de outubro, o cantor Daniel já grava algumas chamadas do próximo "Teleton" e também coloca voz na música-tema da campanha...

...O programa será exibido pelo SBT nos dias 4 e 5 de novembro.

O ator Maurício Machado, escalado para "A Lei do Amor" na Globo, a partir desta quinta-feira, vai mediar o "Ciclo Damas do Teatro", no J. Safra, em São Paulo com entrada franca...

... Walderez de Barros vai abrir hoje os trabalhos, enquanto Eva Wilma e Ana Lúcia Torre, serão entrevistadas nos dias 22 e 29.

Alexandre Nero é o convidado especial do "Adnight" na noite desta quinta.

Chegaram ao fim terça-feira as gravações da segunda temporada da "Escolinha do Professor Raimundo"...

... Para os atores e apresentadores que estavam em jornada dupla, um alívio...

... No mesmo dia, a Globo já iniciou conversas para discutir as datas de gravações da terceira temporada. Os trabalhos poderão ser antecipados.



bate - rebate



CANAL 1



À Flor da pele

O pessoal da Fox vai à loucura quando o Esporte Interativo usa a hashtag #ACasadaChampions nas transmissões da Liga. O entendimento é que é uma cópia descarada da "#ACasadaLibertadores", usada pelo Fox Sports desde que chegou ao Brasil, em fevereiro de 2012.

Isolamento

Beth Goulart e Fábio Villa Verde, do elenco de "A Terra Prometida", participam nesta quinta do "Câmera Record", com uma série sobre famílias que foram separadas durante a vigência da política de isolamento compulsório de portadores de hanseníase, entre 1950 e 1980. Os dois atores irão ler os depoimentos de algumas pessoas.

Em família

Sabrina Sato viaja nesta sexta para uma sequência de gravações do seu programa no Líbano. O sr. Omar Rahal, pai da apresentadora, vai junto. Entre outras razões, porque é libanês, e será envolvido nas matérias.

Agenda

Ivete Sangalo ontem gravou o programa do Ratinho, no SBT, para ir ao ar na mesma noite e hoje vai fazer o "Altas Horas", do Serginho Groisman, para exibição no sábado. E com direito a uma homenagem bem especial.

Santa paciência

Já teve o Moacyr Franco gritando, depois a Hortência e agora é o Erasmo Carlos quem liga e oferece o Ômega 3, não sem antes anunciá-lo como a melhor solução para todos os males. Deve dar dinheiro isso. Não fica barato ligar de maneira tão desenfreada para a casa das pessoas.

Destaque

No primeiro fim de semana dos Jogos Paraolímpicos do Rio, as transmissões dos quatro canais SporTV atingiram um público de 7,4 milhões de pessoas. Atletismo e Judô foram as modalidades de maior destaque, com as 5 maiores audiências do período.



No último dia 6, em São Paulo, foi promovido o evento "Conceito da Marca Record", que trouxe duas informações aos que por lá estiveram.

A primeira é que o lançamento do novo logo não seria mais no dia 27, data do seu aniversário, e, sim, dia 29 deste mês.

E também foram conhecidas as conclusões de uma pesquisa encomendada junto ao Ibope, que avaliou questões de conhecimento, identificação e valores das emissoras. As críticas apontadas foram ao encontro do que entendem e reclamam boa parte das suas emissoras afiliadas.

Existem queixas fortes com relação ao descomprometimento do que é anunciado, os exagerados descontos nas tabelas comerciais, jornalismo repetitivo, excesso de conteúdo policial, duração de "breaks" e programas de entretenimento com mesmo conteúdo e assistencialismo, o que tem afastado a audiência e os anunciantes.

Muito do que todos já sabemos e reclamamos. O que chama a atenção é a apatia que se verifica em enfrentar tais problemas.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery