moda spfw: muitos novatos e crise

Com pouco dinheiro e foco do evento será na passarela; desfiles acontecem até a próxima sexta-feira (17)

Para estilistas o momento de incerteza pode ser bom a medida em que surgem modelos inovadores



Com varejo deficitário, grifes no limite de sua situação financeira e desgastes na forma como o evento era apresentado anteriormente --que foca em modelos que nunca chegarão às lojas--, o São Paulo Fashion Week teve de se adequar a nova realidade do mercado para conseguir realizar esta edição.

O evento começou ontem e segue até a sexta-feira (17). Diferente das edições anteriores, em que, além dos desfiles, havia mostras, instalações e as tradicionais festas, o foco dessa vez será a passarela, cujo custo estimado é de R$ 10 milhões -- que, na prática, representa R$3 milhões a menos em relação a estrutura apresentada no ano passado.

O evento é quase um retorno aos anos 1990, época da criação da semana de moda que nasceu focada em nomes menos representativos do mercado, mas que levava ao público interessado desfiles ricos em idéias criativas.

Dessa vez, das 41 marcas escaladas para o evento, 15 nunca passaram por uma grande passarela. E grifes como Maison Alexandrine, Sissa e Two Denim têm menos de um ano de existência.

"É um momento singular porque unimos grandes e pequenos", afirmou Paulo Borges, idealizador e realizador do evento, em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo".

O evento se depara ainda com uma crise da indústria têxtil, fruto do sucateamento das fábricas e da concorrência asiática. Marcas como Osklen, Ellus e Gig Couture receberam materiais para confecção de suas peças com atraso.

"Vejo como um período de liberdade, porque as regras do 'pode isso e não pode aquilo' caíram por terra. Daqui dez ano teremos um novo padrão de gestão criativa para as grifes", afirmou o estilista baiano Victorino Campos, também à publicação. Ele assumiu a grife Animale, que abriu o evento ontem com um desfile para 120 pessoas na loja da marca, na rua Oscar Freire.

Além dela, Uma por Raquel Davidowicz, João Pimenta, Lilly Sarti e Osklen desfilaram ontem. Hoje será a vez de Vitorino Campos, Sissa, Ellus, Lolitta, Gig Couture, Two Denim, PatBo e Lino Villaventura. Confira a programação completa no site de OVALE

A SPFW acontece na Fundação Bienal de São Paulo, no parque do Ibirapuera e é fechado para convidados.