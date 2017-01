Minissérie 'Dois irmãos' estreia na Globo

VIVER&

DA REDAÇÃO

Baseado na obra de Milton Hatoum, estreia nessa segunda-feira a minissérie "Dois Irmãos", na Globo. Na trama, Cauã Reymond vive os gêmeos Omar e Yaqub, que nas primeiras fases são vividos pelos atores: Enrico Rocha, Lorenzo Rocha e Matheus Abreu.

A trama escrita por Maria Camargo, com direção de Luiz Fernando Carvalho, terá dez capítulos e conta a história de irmãos que crescem se odiando devido à predileção de Zana (Gabriella Mustafá / Juliana Paes / Eliane Giardini) por um deles: Omar.

Com a relação familiar já comprometida, uma grande tragédia mudará para sempre o destino de todos: com ciúme ao ver o irmão aos beijos com Lívia (Monique Bourscheid/ Bárbara Evans), Omar corta o rosto de Yaqub com um caco de vidro.

Dedicido a fazer os filhos selarem a paz, Halim (Bruno Anacleto/ Antonio Calloni/ Antonio Fagundes) decide enviá-los para o Líbano em meio à Segunda Guerra Mundial.

No entanto, no momento do embarque, Zana solta a mão de Yaqub, mas não a de Omar. O rapaz então viaja sozinho. E o retorno dele no pós-guerra terá terríveis consequências.

