mercado editorial Ano ruim na literatura

VIVER&

- 03:32

Apesar do bom desempenho na Black Friday, setor registra ano negativo em vendas

Expectativa



Setor está sofrendo com a crise econômica; sindicato espera recuperação

para segundo

semestre de 2017



A Black Friday, ocorrida no dia 25 de novembro, trouxe um pouco de alívio ao mercado editorial brasileiro, e chegou a apresentar um resultado acima das expectativas. Isso é o que demonstrou o Painel de Vendas de Livros no Brasil, realizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro e pela Nielsen, cujo resultado foi divulgado ontem (28).

O período analisado (de 10 de outubro e 4 de dezembro), mostrou um crescimento de 33% no faturamento em relação ao período imediatamente anterior. Se comparado ao mesmo período de 2015, o crescimento foi de 12,5%.

Em relação a todo o ano, houve um crescimento de 3,3% no faturamento em comparação ao ano passado.

Na semana da Black Friday, devido a uma série de ações das livrarias, houve um crescimento de 115% no volume de obras vendidas em comparação com a média das quatro semanas anteriores. O faturamento cresceu em 65%.

O livro mais procurado foi "Hary Potter e a Criança Amaldiçoada" (Rocco), com 32 mil unidades vendidas.

Mas, ainda que o volume de livros vendidos tenha sido maior do que nos períodos da comparação, os gráficos apontam menor crescimento acumulado em todos os períodos do ano, ou seja, a Black Friday foi bom para o mercado, mas ainda assim os resultados das vendas do setor são negativos.

O sindicato espera que haja uma recuperação do setor no segundo semestre de 2017, ou apenas em 2018, quando a economia tende a melhorar.