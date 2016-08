Luxo cenográfico na globo

VIVER&

- 04:25

Luxo



Todo o acabamento e decoração serão feitos com materiais reais, como mármore, ferragens e louças





Milton Leite foi escolhido para substituir Silvio Luiz na narração do PES 2017, jogo de futebol da Pro Evolution Soccer.

A TV Cultura exibe dia 9, às 22h, com direção de Ricardo Elias, um documentário sobre a disputada audição da São Paulo Companhia de Dança, uma das maiores da América Latina, dirigida por Inês Bogéa...

... Desta vez, se inscreveram 220 bailarinos, não só de todo o Brasil, como da América do Sul. A Cultura documentou todo o processo de seleção, desde a inscrição até a primeira apresentação dos seis novos bailarinos contratados.

Nova temporada do "Tá no Ar", do Marcelo Adnet e Marcius Melhem, entra em gravações em outubro. Será a quarta temporada do programa, prevista para estrear em janeiro.

A Globo ainda não deu por terminada a temporada de mudanças no seu departamento de esportes.

"Sol Nascente", estreia da Globo na segunda, começou com 25 pontos e 40% de share, na Grande São Paulo. Foi o melhor desempenho de um primeiro capítulo, desde 2010 .



bate - rebate



CANAL 1



E tem mais

Ainda sobre "A Lei do Amor", as suas gravações serão distribuídas em 12 cenários fixos, entre eles a pensão de Zuza (Ana Rosa). Em particular, este ambiente será reformado com a passagem de tempo da novela, que começa em 1995 e chega aos dias atuais.

Por último

Na cidade cenográfica do Projac está sendo construída a fictícia

São Dimas. Na trama, Claudia Raia será Salete, dona do posto e gasolina. "A Lei do Amor" estreia dia 3 de outubro.

Fotografia

"Justiça", como série, ainda é uma boa promessa, mas verifica-se que em todos os trabalhos do gênero, a Globo tem procurado carregar na luz. Ou na falta dela. Tudo bem que algumas cenas exijam certa penumbra, mas não pode ser tudo. Nada justifica.

Em estudos

A programação do ano que vem já é uma das preocupações da Record ou algo que a sua direção começa a colocar em discussão desde agora. Mudar o dia de apresentação do programa da Xuxa está no meio disso. Há o entendimento que sair das segundas-feiras poderá ser o melhor negócio.

TV Câmara

O Ministério Público está pedindo a extinção da fundação FAPETEC, que atualmente administra a TV Câmara Municipal de São Paulo. O MP alega ilicitudes na administração da fundação, que foi contratada sem licitação em 2014. O contrato vai até outubro deste ano, mas até agora não foi aberta nova licitação.

Montando equipe

O SBT já está formando a produção de um novo reality show. A nova aposta da emissora vai auxiliar pessoas a realizar o sonho do casamento. O programa vai estrear daqui três meses no lugar do "Hell´s Kitchen". Um dos apresentadores será o chef Carlos Bertolazzi. Falta definir uma mulher para o programa.



Substituta de "Velho Chico", a "A Lei do Amor" vem por aí como um dos maiores investimentos em produção de novelas de todos os tempos.

Elenco à parte, Claudia Abreu, José Mayer, Regina Duarte, Reynaldo Gianecchini, Grazi Massafera e Vera Holtz, além de tantos outros, este novo trabalho dos autores Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari promete se destacar também pelos seus cenários.

Entre alguns dos seus espaços fixos, estão definidos a galeria de arte de Helô (Cláudia Abreu) e um apartamento de 450m2, onde mora com seu marido, o empresário Tião (José Mayer). Ambos, com exterior e interior no mesmo local.

Esses ambientes foram montados em um espaço próximo a cidade cenográfica e não serão desmontados até o fim das gravações.

Nunca se viu nada parecido.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery