luto Morre domingos montagner

Ator protagonista da novela Velho Chico se afogou no rio São Francisco



Morreu na tarde de ontem o ator Domingos Montagner, o Santo da novela "Velho Chico", da TV Globo. O ator tinha 54 anos e, após gravar cenas da novela, em Canindé (SE), na parte da manhã, almoçou e foi tomar um banho de rio São Francisco.

Durante o mergulho não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga -- que interpreta seu par romântico na trama, Maria Teresa--, estava no local e avisou à produção, que iniciou as buscas pelo ator. Segundo comunicado da Rede Globo, helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores ajudaram nas buscas.

No final da tarde, seu corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, a 30 metros de profundidade e presos às pedras.

De acordo com o delegado Antônio Francisco Filho, o local em que eles estavam mergulhando era um dos mais perigosos para banho.

O ator paulistano começou sua carreira no teatro e em circos. Seu primeiro papel de destaque na TV foi tardio, aos 49 anos, na novela "Cordel Encatado" (2011), como Capitão Herculano Araújo.

Ele também esteve em "O brado retumbante" (2012), "Salve Jorge" (2012) e "Sete Vidas" (2015). No cinema Domingos atuou no longa "Gonzaga - de Pai Pra Filho".

Junto de Fernando Sampaio, formou em 1997, o grupo La Mínima, onde desenvolvia um estudo sobre clown. A peça "A Noite dos Palhaços Mudos", de 2008, lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator.

Com o parceiro esteve em São José dos Campos no Sesi em julho apresentando a peça "Mistero Buffo".

Domingos deixa a mulher, a produtora Luciana Lima, e três filhos.