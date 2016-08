Luto morre, aos 83 anos, o ator Gene Wilder

VIVER&

O ator Gene Wilder, que intepretou o personagem Willy Wonka no clássico filme "A fantástica fábrica de chocolate" (1971), morreu aos 83 anos. Segundo informação dada ontem (29) por sua família à agência de notícias Associated Press, a causa da morte ainda não foi confirmada.

Sabe-se que o ator lutava contra o Mal de Alzheimer e estava afastado das telonas desde o início dos anos 2000, quando fez breve participação na série "Will & Grace".

Jerome Silberman, nome real do ator, tinha uma longa carreira no cinema. Com o diretor Mel Brooks idealizou os filmes "Primavera para Hitler" (1968), "O Jovem Frankenstein" (1975) -- que lhe renderam duas indicações ao Oscar (ator coadjuvante e roteiro adaptado, respectivamente)-- e "Banzé no Oeste" (1974).

"Um dos verdadeiros grandes talentos dos nossos tempos. Ele abençoou cada filme que fizemos com sua mágica e me abençoou com sua amizade", escreveu ontem Brooks em seu Twitter.

Carreira.

Outros trabalhos marcantes foram em "Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas" (1967), "Tudo o que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo Mas Tinha Medo de Perguntar" (1972), "O Pequeno Príncipe" (1975) e "A Dama de Vermelho" (1984).

Wilder também recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, pelos papéis em "O Expresso de Chicago" (1976) e "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (1971).