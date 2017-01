Luciana três vezes na rede tv!

VIVER&

Apesar da sua concorrida agenda,

a Gimenez vai continuar tocando

dois produtos na casa





"Zorra" já estão retomando o roteiro do programa...



...Mas as gravações ainda não foram marcadas...

...O humorístico vai precisar ainda de um reforço na direção, após saída de Marcos Pimenta.

O Sportv observa os rumos do Diamond League de Atletismo no Bandsports...

...O Grupo Band, porém, não tem interesse em abrir mão da exclusividade.

Bruno Gagliasso mantém o propósito de ficar um bom tempo longe da TV após "Sol Nascente"...



...Resta saber como ele vai conseguir driblar os vários convites da Globo...

...Quando está fora do ar,

é sempre um dos mais

disputados.



O autor Emanuel Jacobina cumpriu muito bem a complicada missão de emendar uma "Malhação" na outra...

...A audiência da novela na Grande São Paulo principalmente, comprova isso.

Foi oi muito acertada a escolha de Aline Dias para protagonista de "Malhação - Pro Dia Nascer Feliz"...

Ainda assim, não existe outro projeto definido para ela, após esta produção.



Sobre o novo programa de Pedro Bial, não se sabe se haverá uma "banda do Bial" em seu novo programa na rede Globo.



Felipão no Fox Sports

O treinador Luiz Felipe Scolari grava nesta sexta-feira em Portugal uma entrevista exclusiva para o Fox Sports. Para esse trabalho, o canal enviou a Lisboa o repórter Leandro Quesada, a produtora Helô Campanholo e o cinegrafista Alexandre Lima. Parte da entrevista de Felipão será exibida neste domingo no "A Última Palavra" e, na íntegra, em data a definir, no "Visão Fox"

Contratação

O canal Esporte Interativo contratou o jornalista Alexandre Praetzel, um dos repórteres mais respeitados do meio esportivo, para integrar a equipe do "Mais 90", que estreia dia 30 e exibição das 15h30 às 17h. Ancorado de São Paulo, também terá as participações de Mauro Beting, Rivellino, Alex Müller e André Henning. Em função desse acerto, Praetzel deixou o programa "Os Donos da Bola", da Bandeirantes.

Amiga da Isis

Laize Câmara faz sua estreia em novelas da Globo vivendo Francineide, amiga de Ritinha (Isis Valverde), nos primeiros capítulos de "A Força do Querer", substituta de "A Lei do Amor". Ela gravou cenas em Belém e elogiou a locação. "É muito mágico estar no local que vai ambientar a novela. Belém é próxima de nós e, ao mesmo tempo, tão distante. O tempo, a comida, a cultura, tudo é diferente e encantador", contou a atriz. Laize estreou na televisão vivendo Lili, em "Pecado Mortal", na Record.

Sistema prisional

O "Câmera Record" volta ao ar dia 26, quinta-feira, com uma reportagem especial sobre a onda de rebeliões em presídios do Amazonas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Roraima e Mato Grosso do Sul. Os repórteres da emissora acompanharam o GOE (Grupo de Operações Especiais) do RN durante uma varredura num dos maiores presídios da região, utilizando armamento de guerra usado.

Prison Breake

O retorno da série "Prison Breake" vai acontecer dia 4 de abril, simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. Transmissão pela Fox. Após ser liberada para a TV aberta, terá a Globo como destino.

O esquema é outro

A máxima na Globo, e isso há décadas, é que ninguém (autor/diretor) escala Antônio Fagundes. Ele tem que ser "convidado".

Fiasco

Nunca a crítica especializada esteve tão certa quanto ao que foi colocado sobre o filme "Assassin's Creed". Decepção foi pouco.

Comédia

A série "Prata da Casa", que era conhecida como "Não Vem que Não Tem", será lançada em abril, na Fox. Ela gira em torno de Sérgio Henrique (Rodrigo Pandolfo), que, após perder o emprego e ser traído pela esposa, abandona o Rio e volta a morar com os pais, em S. Paulo.

DR 1

Aumentar o canal de diálogo com seus autores é algo que a Record deveria colocar entre as prioridades da sua dramaturgia. O pessoal reclama desse distanciamento e da falta de conversa.

DR 2

Também é necessário buscar um equilíbrio nessas interferências realizadas no roteiro de novelas. Às vezes, o que vai ao ar é surpresa até para quem escreve.

Operação: tartaruga

Globo continua cautelosa em relação a informações sobre o programa do Pedro Bial, que será mais "talk" do que "show". Vamos aguardar novidades.



Luciana Gimenez retoma seus trabalhos na Rede TV! na próxima semana. Após temporada de férias com a família em Aspen, nos Estados Unidos, ela desembarca por aqui quarta-feira(25) e vai direto para o estúdio gravar uma edição do "Superpop".

Já o seu pessoal de produção e direção está com tudo definido para a temporada deste ano dos dois programas. O "SuperPop", exibido às segundas e quartas, ganhará novos quadros e investirá mais em externas, movimentando a própria apresentadora em diferentes eventos.

O talk show "Luciana By Night", às terças-feiras, por sua vez terá novos cenários e vinhetas. Como se observa, apesar da sua concorrida agenda, que inclui viagens principalmente ao exterior, a Gimenez vai continuar tocando dois produtos na casa, três vezes por semana.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery