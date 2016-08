Livros escritos por youtubers cresce 120% no país

VIVER&

Se em 2015 o livro de colorir salvou o mercado de um ano que poderia ter sido catastrófico, em 2016 a aposta é nos livros de canais do YouTube. De acordo com a GFK, empresa que acompanha o mercado de livro, a oferta de obras escritas por youtubers duplicou em comparação ao ano passado e o faturamento com o gênero cresceu 120%.



Outros dois gêneros registraram crescimento: Direto, por causa das atualizações dos códigos (26%) e HQ, que se beneficou com o cinema (21%). Por outro lado, a literatura brasileira registrou queda de 8,4%.



Ainda segundo o levantamento da empresa, o e-commerce representa 29,7% do faturamento das redes Os dados foram apresentados na Convenção Nacional de Livrarias na última quarta-feira (24), em São Paulo, que reuniu livreiros de todo o país em conversas sobre o futuro do negócio.



Reforço. Como uma estratégia para fugir da crise, a Câmara Brasileira do Livro quer o Prêmio Jabuti mais presente nas livrarias e pediu apoio dos livreiros. A ideia é que as livrarias dediquem um espaço especial às obras premiadas. Promoções devem motivar mais os livreiros.