literatura Roberto carlos ganha mais uma biografia

Novo livro de Paulo Cesar de Araújo chega no segundo semestre

O lançamento da nova biografia de Roberto Carlos traz novamente

o debate sobre a liberdade de expressão



Uma nova biografia de Roberto Carlos será lançada no segundo semestre. Mais: escrita por Paulo Cesar de Araújo, o mesmo escritor que havia revisitado a história do cantor em 2007 e cuja biografia havia sido proibida de ser vendida pelo próprio RC.

Aliás, a encrenca em torno de "Roberto Carlos em Detalhes" se abateu sobre o mercado editorial, uma vez que um grupo de artistas se dispôs a apoiar o cantor contra as biografias não autorizadas.

"O Réu e o Rei", de agora, deseja explicar o RC como mito. Mas Araújo não poupou o cantor de relembrar episódios desconfortáveis, como a perda de sua perna direita em um acidente de infância.

"Os casos estarão todos lá, até porque Roberto nunca disse que algo do livro fosse mentira. Seu cavalo de batalha não foi esse", afirmou Araújo em entrevista ao "Estadão".

Com a chancela da editora Record, a tiragem inicial será de 50 mil cópias. "Assim que o livro sair, vamos examinar se ele comete algum crime, algum delito que o outro já cometia. Ainda não tem como fazer um juízo antecipado", disse também a publicação, Marcos Antonio Campos, advogado de Roberto Carlos.

A briga entre os que defendem a liberdade de expressão versus os que pedem direitos de privacidade parece não ter fim. Mas fato é, este ano, inúmeras biografias devem invadir o mercado editorial.