literatura poesia dita, cantada, declamada no sesc

Poeta Moraes, Reinaldo de Sá e Nilson Soares hoje, às 19h30, em S. José

O evento tem por base a obra de Moraes; ideia é chamar atenção dos jovens sobre as várias faces da poesia



Com o objetivo de mostrar o dinamismo da poesia, cuja leitura não precisa ser necessariamente linear, acontece nesta quinta-feira, às 19h30, no Sesc São José, o "Poemas Discursivos e Uma Confidência".

Trata-se de uma intervenção poética musical realizada pelo poeta Moraes em conjunto com os músicos Reinaldo de Sá e Nilson Soares.

"O evento terá duas etapas, na primeira, faremos a leitura dos poemas do meu livro 'Cinco poemas discursivos e uma confidência' (2015), mais taciturna. Na sequência, haverá uma parte lúdica, cheia de suingue em que o público será convidado a participar", explicou Moraes.

"Não será um sarau. Na nossa proposta as melodias têm a ver com os poemas. Então, no início eu os li, fiz anotações, e passei a criar a música em cima disso. Até que surgiu a ideia de convidar o Nilson, porque ele toca guitarra e flauta, e eu achei que daria um bom bate-bola", afirmou Sá.

"Na nossa proposta, a música funciona como um complemento a poesia, nunca se sobrepõe a ela", disse Soares. Por isso, segundo eles, foi preciso algumas tardes de ensaio. "Queremos desmistificar que poesia deve ser apenas lida".

O Sesc fica na av. Adhemar de Barros, 999. Evento gratuito.