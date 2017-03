literatura novos imortais da abl

VIVER&

João Almino e Arno Wehling são eleitos para a Academia de Letras



O diplomata e escritor João Almino é o novo ocupante da Cadeira 22 da ABL (Academia Brasileira de Letras), que estava vaga desde agosto do ano passado com a morte do médico e acadêmico Ivo Pitanguy. Almino foi eleito por unanimidade na tarde de quarta-feira (8), com os votos dos 23 acadêmicos presentes e de 10, por cartas.

Nascido em 1950 em Mossoró (RN), o embaixador João Almino é autor de seis romances, bem rec ebidos pela crítica e com histórias ambientadas em Brasília. Entre eles, "As Cinco Estações do Amor" (2001), vencedor do Prêmio Casa de Las Americas de 2003, e "Cidade Livre" (2010), finalista dos prêmios Jabuti e Portugal-Telecom. Escreveu ainda ensaios literários e parte de sua obra de ficção está traduzida para o inglês, francês, espanhol, italiano e outras línguas.

Mestre em sociologia pela Universidade de Brasília, Almino é também autor de ensaios de filosofia política e de história. Os livros "Os Democratas Autoritários" (1980), "Era uma Vez uma Constituinte" (1985), "A Idade do Presente" (1985), "O Segredo e a Informação" (1986) e "Naturezas Mortas" (2004) são considerados referência para estudiosos da democracia e do autoritarismo.

Além de Almino, o historiador Arno Wehling foi eleito ontem (9), para a Cadeira 37, vaga desde dezembro, com a morte de Ferreira Gullar.

Ele recebeu 18 votos, contra 15 de seu concorrente Antonio Cicero. Houve ainda um voto em branco. Votaram 34 acadêmicos - 23 presentes e 11 por carta. Agora, as 40 cadeiras da ABL estão ocupadas.