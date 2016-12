Literatura novidade para j.K. Rowling

VIVER&

- 03:31



A escritora J.K. Rowling postou no Twitter que está trabalhando em dois novos livros. A autora não comentou se algum deles faz parte do universo Harry Potter.

Em resposta a um fã, a escritora disse que um dos romances fará parte da série do detetive Cormoran Strike, que ela escreve sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Já o outro livro será assinado com seu próprio nome.

Lembrando que o único livro que a autora escreveu sob seu próprio nome --sem relação com o universo do bruxo adolescente -- foi "Morte Súbita", lançado em 2012.

O livro, aliás, virou minissérie da BBC, protagonizada por Michael Gambon, intérprete de Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes da saga "Harry Potter".

O romance mais recente de J. K. Rowling em parceria com Robert Galbraith é "Career of evil", de 2015.