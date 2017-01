literatura mercado ganha editora

VIVER&

- 03:34



O m ercado editorial brasileiro ganhará nova concorrente. Uma nova editora está prestes a nascer, fruto da parceria entre André Conti e Flávio Moura, que se desligaram do quadro de editores da Companhia das Letras.

"Foi com o misto de tristeza e alegria que recebi de Conti e de Moura a notícia que deixarão a Companhia das Letras para lançarem a sua própria editora. Tristeza pelos dois amigos e excelentes editores que saem da casa onde estiveram por tantos anos. Alegria pelo fato de vê-los em busca da realização pessoal e da concretização de um projeto profissional", afirmou em nota Luiz Schwarcz, presidente do grupo Companhia das Letras.

Por enquanto ainda não foi divulgado detalhes, mas sabe-se que os primeiros lançamentos estão programados para o segundo semestre.

"Vamos investir em ficção nacional e estrangeira contemporânea e de domínio público, ensaios e reportagens. Também vamos investir em quadrinhos, área de André Conti na Companhia das Letras. Temos muita convicção de que há espaço para uma iniciativa como a nossa", afirmou Moura em entrevista ao jornal "O Globo".

Ambos apostam no crescimento do mercado.