Literatura livro de obama no brasil

A editora Companhia das Letras confirmou que irá publicar no Brasil os livros do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua mulher, Michelle. No fim de fevereiro, o casal assinou um acordo editorial com a Penguin Random House, que prevê um livro de cada.

As obras já têm lançamento previsto no Reino Unido, na Austrália, na Índia, na Irlanda, na Nova Zelândia e na África do Sul. As publicações do casal também serão traduzidas para o espanhol, o português e o catalão .

Apesar de os detalhes do acordo do casal não terem sido revelados pela editora Penguin, o jornal norte-americano "Financial Times" indicou que a oferta para garantir os direitos sobre os livros ultrapassou os cerca de R$ 206 milhões. Se confirmado, este será um dos contratos mais lucrativos da história.