Literatura García Lorca agora em domínio público

Entraram em domínio público neste ano obras do escritor de ficção científica britânico H.G. Wells, do precursor do surrealismo francês André Breton, do economista inglês John Maynard Keynes, do autor espanhol Federico García Lorca e do poeta Catulo da paixão Cearense.

A partir de agora, o público poderá publicar, alterar e utilizar as criações artísticas sem consultar a família dos artistas, mortos há 70 anos.

Ainda na lista, a escritora norte-americana Gertrude Stein, o pintor inglês Paul Nash e o designer e pintor húngaro Lászlo Moholy-Nagy.