Literatura ftd aposta em folclore

Editora homenageia personagens em lançamento; Volta às Aulas aquece mercado

Os segmentos infantil, juvenil e educacional, onde estão catalogados os livros didáticos, teve participação importante



Em homenagem ao folclore brasileiro, a editora FTD educação planeja lançar ainda neste semestre uma nova coleção de livros: "Personagens do Folclore Brasileiro". São, ao todo, quatro livros escritos pela jornalista e escritora Januária Cristina Alves e ilustrados por Cezar Berge, que assina como Berje.

Cada obra destacará um personagem e um grupo temático do folclore brasileiro: "O Curupira e Outros Seres Fantásticos do Folclore Brasileiro", "Loira do Banheiro e Outras Assombrações", "O Saci-Pererê e Outras Figuras Traquinas" e "O Uirapuru e Outro Animais Incríveis".

Os livros contarão com histórias narrativas de aventuras dos personagens, informações sobre as características físicas e psicológicas deles e uma pesquisa sobre as suas origens.

As obras são indicadas para uso nas escolas.

Mercado.

Aliás, por falar em escolas, o Snel (Sindicato Nacional dos Editores de Livros) e o BookScan, ferramenta da Nielsen que monitora o mercado varejista de livros no Brasil, entre os dias 2 e 29 de janeiro deste ano, livrarias e supermercados venderam R$180 milhões em livros, o que representa um crescimento nominal (desconsiderando a inflação do período) de 2,63% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em volume, as vendas se mantiveram estáveis, com ligeira queda de 0,26%, totalizando 3.750.773 unidades vendidas. Os dados são do primeiro Painel das Vendas de Livros do Brasil de 2017.