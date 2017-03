Literatura Da web ao papel

VIVER&

Livros de youtubers são a aposta do mercado Autores agregam produção de conteúdo a público já cativo, e arrastam jovens às livrarias

Era 12 de fevereiro, 15h. Um domingo, "dia nacional da preguiça". Mas se o natural seria a criançada na frente do computador, naquele final de semana a proposta foi diferente: um passeio ao shopping. Aliás, à livraria! Acredite: ao menos 800 pessoas se espremeram dentro da Curitiba, no Vale Sul.

O objeto de desejo? Um autógrafo de Bianca Tatto, ou Bibi, para os seus 3 milhões de seguidores no YouTube. A menina, de apenas 16 anos, na ocasião, trazia a São José seu segundo livro: "Isolados - O Enigma", publicado pela editora Novo Contexto.

Naquele dia, 300 pessoas ganharam o seu autógrafo. "Isolados" traz uma aventura que acontece dentro do universo do jogo "Minecraft", com o qual ela se tornou famosa na rede social.

"Nunca pensei em escrever um livro. Fui pega de surpresa quando a editora me procurou", afirmou ela em entrevista a OVALE

. "Quando parei para pensar sobre o que escrever, percebi que já aconteceram coisas bem legais na minha vida e que a galera que me segue adoraria saber. Assim surgiu 'Um Novo Mundo', onde misturei fatos da minha vida com uma história no 'Minecraft'. E esta foi também a receita para 'Isolados'".

Bibi faz parte de um movimento do mercado editorial em que livros de youtubers tem tomado conta das prateleiras das livrarias e tem trazido jovens leitores de volta ao objeto de papel.

Quando surgiu, em 2005, o YouTube era uma plataforma de vídeos amadores. E, com o tempo, tornou-se um espaço para criadores de conteúdo. De posse de uma câmera e um programa de edição, internautas ensinam receitas, macetes de jogos eletrônicos, falam da vida, criam tutoriais de maquiagem, comentam acontecimentos do mundo... Tudo ao alcance de um clique. Aliás, alguns canais têm audiencia de fazer inveja a programas de televisão!

Foi aí que a plataforma de vídeo tornou-se um trampolim para que youtubers consigam espaço em outros veículos e até no cinema e no teatro. Ávidos por atenção, os fãs pagam para estar perto deles.

E é exatamente aí que entra a aposta das editoras: cerca de 40 youtubers lançaram livros só no ano passado.

Eles seguem a trilha aberta por Kéfera Buchmann. Seu livro "Muito mais do que 5inco minutos" (Paralela), vendeu mais de 400 mil exemplares em 2015 e a colocou em 6º lugar na lista dos dez autores brasileiros mais vendidos no país.

Vale informar que um autor "comum" vende em torno de 3 mil exemplares por edição.

A editora Contexto é uma das pioneiras no segmento e, além de Bibi Tatto, tem em seu catálogo Christian Figueiredo, Rafael Moreira, Marcela Tavares e Italo Matheus e o canal "Pipocando".

"Todos os nossos livros de influenciadores digitais tiveram destaque nas livrarias e foram consumidos por pessoas de vários níveis e classes sociais. A potência nas vendas trouxe resultados bastante satisfatórios nesse segmento. Ficamos satisfeitos por contribuir ainda mais com a literatura nacional e termos conquistado novos leitores ao longo desses anos, alguns deles bem jovens.", informou em nota.

Os nichos em aposta são vários. De games a culinária, passando por autoajuda e autobiografias. Trata-se de uma opção local, mais em conta do que os best sellers importados e que se tornou excelente aposta depois do fim da febre dos livros de colorir. Afinal, youtubers são produtores e vendedores de conteúdo e já trazem consigo o seu consumidor.