Literatura 'como eu era antes de você', sucesso no brasil

O best-seller "Como eu era antes de você", da britância Jojo Moyes, foi o livro mais vendido no Brasil em 2016. O levantamento foi feito pelo site "PublishNews", especializado no mercado editorial.

Publicado pela editora Intrinseca, o livro vendeu 352.330 unidades no ano passado. O número, aliás, foi fortalecido pela adaptação cinematográfica homônima que chegou ao mercado em maio de 2016.

A continuação "Depois de Você", também da autora, ficou em terceiro lugar na lista com 228.073 exemplares vendidos. Já o segundo lugar ficou com "Ruah", do Padre Marcelo Rossi, com 228.232.

Ranking.

Os jovens determinaram as posições na lista. Em quarto lugar, "O Diário de Larissa Manoela", com 178.936 livros; e "Harry Potter e a criança amaldiçoada", considerado o oitavo livro da série escrita por J.K Rowling, ficou em quinto com pouco mais de 170 mil.

