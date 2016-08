Literatura caçapava na bienal do livro

VIVER&

A 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre até o próximo dia 4 de setembro, em S.Paulo



Além de Rita Elisa Seda e Tereza Pasin, outra autora da região do Vale do Paraíba marcará presença na 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo: Lucilene Possani.

Natural de Caçapava, a escritora e psicóloga levará para o estande da editora Ágape neste sábado (3), entre às 18h e às 19h, seu livro recém lançado "Aceitos por Deus".

Com a obra, Lucilene deseja desconstruir o mito da perfeição na vida cristã e demonstrar que a miserocórdia e o amor de Deus alcança até mesmo as imperfeições humanas. Para exemplificar, ela usa exemplos bíblicos, como a história de vida do Rei Davi.

Serviço.

Lucilene trabalha há mais de 20 anos com dependentes químicos. Autodidata e apaixonada pela Bíblia, aprendeu a contextualizá-la para a vida atual.

A Bienal acontece no pavilhão de exposições do Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana). A partir de R$ 20.