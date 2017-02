Literatura Biblioteca passa por reforma

VIVER&

Frequentadores da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, ficaram apreensivos ao encontrá-la com as portas cerradas nesta semana.

Fechada para manutenção, a biblioteca que seria reaberta neste mês, teve sua abertura adiada para o mês de março.

Segundo nota oficial enviada pela Prefeitura ao OVALE

, com as chuvas, a biblioteca alagou. E a Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pelo órgão, decidiu fechá-lo para realizar os reparos necessários.

Ainda de acordo com a nota, a biblioteca deverá ser reaberta em março, mas, caso a reforma fique pronta antes, será reaberta ainda neste mês.

A biblioteca guarda em seu interior um acervo composto por mais de 60 mil obras, incluindo livros, periódicos e mídias (CDs e DVDs).