literatura Ação mundial incentiva produção e consumo de livros independentes

VIVER&

- 04:56



O Brasil participou no sábado (18) do Indie Book Day, iniciativa mundial para incentivar a produção e circulação de livros independentes.

O primeiro evento foi há 5 anos na Alemanha. Entre 2014 e 2016, outros países - Reino Unido, Holanda, Itália e Portugal - aderiram ao convite .

No Brasil, a ação foi trazida pelos editores Gustavo Faraon, da Dublinense, e João Varella, da Lote 42.

Mercado.

O mercado editorial independente tem como característica o contato direto com o leitor por meio das feiras, sem intermediários. Mas uma das propostas do Indie Book Day é também fazer um chamado às livrarias para que elas apoiem essa movimentação.

O setor não trabalha com grandes investidores e não tem capital vinculado a multinacionais. É ainda uma produção mais experimental em termos de narrativa, temáticas e formatos.