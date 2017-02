Lego Batman: herói solitário

VIVER&

Aventura, bom humor e Lego! Essa foi a fórmula encontrada de "Lego Batman: O Filme", em cartaz nos cinemas da região. Aliás, quem poderia imaginar que os antigos brinquedos de montar pudessem render uma animação tão divertida!



E foi graças ao sucesso de "Uma Aventura Lego", de 2014, é que este filme chega agora aos cinemas. Na verdade, "Lego Batman" não é, nem de longe, um filme como os que costumamos ver do Homem-Morcego. O herói daqui é o mesmo do primeiro longa: um cara egocêntrico, arrogante e um tanto surtado!



Na verdade, essa foi a forma encontrada pelo estúdio para fazer o espectador, de pronto, indentificar o personagem fazendo conexão com a aventura anterior.

Os dois principais ganchos da animação são a solidão do herói, protetor de Gotham City, que não quer viver qualquer tipo de relacionamento amoroso, e a sua existência frente ao palhaço Coringa.



Se de um lado Coringa fica magoado quando Batman se recusa a nomeá-lo como seu principal inimigo, não lhe dando a devida importância, de outro, surge uma verdadeira paixonite do Homem-Morcego por Bárbará Gordon, nova comissária de polícia de Gotham.



A partir daí, Batman passa a viver alguns conflitos com o palhaço, que tenta lhe provar o quanto é, sim, perigoso, e com seus próprios sentimentos, uma vez que nutre forte atração pela moça.



E, para fazer o público rir (gargalhar), tudo passa a servir como gancho para piadas.



Humor. O roteiro, escrito por Seth Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern e John Whittington, traz mais um questionamento --que, aliás, há tempos permeia os quadrinhos: os vilões de Gotham City existiriam se o Batman não existisse?



Fato é que sobrarão tiros para todos os lados. Há também na animação citações à clássica série de TV dos anos 1960, uma menção à rivalidade entre Batman e Superman e até uma piada sobre um possivel relacionamento gay entre Batman e Robin, claro!



Apesar de ser mais profundo do que o primeiro filme Lego, este diverte bastante.

O estúdio conseguiu recriar a estética do brinquedo e também da HQ.



Mas, quem não acompanha a historia do Homem-Morcego conseguirá entender e aproveitar bem a história do herói, que, na marra, aprenderá algumas lições.