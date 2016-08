"League of Legends" promete agitar o final de semana em Taubaté

VIVER&

- 12:25

Taubaté



Pela primeira vez em Taubaté, o Campeonato "League of Legends" promete agitar o final de semana de quem estiver na cidade. Hoje, amanhã e domingo, gamers estarão reunidos no shopping Via Vale Garden para partidas eletrizantes.



O campeonato reúne jogadores de 14 a 25 anos, sempre em times, para batalhas com muita estratégia. As partidas serão transmitidas em telões para o público acompanhar as jogadas.



Haverá ainda um furgão Gamer. Nele, os visitantes poderão conhecer detalhes do jogo. Ele ficará estacionado na portaria que dá acesso ao hipermercado Walmart.



O evento é aberto ao público e contará com sorteio de brindes. Hoje, as atividades terão início às 17h. No sábado e no domingo, às 11h. As competições acontecerão na Praça de Eventos do Garden.



Jogo. "League of Legends" é um jogo eletrônico do gênero multiplayer (vários jogadores ao mesmo tempo) on-line, desenvolvido e publicado pela Riot Games. O objetivo de cada time é destruir o chamado "nexus" da equipe adversária. O shopping Via Vale Garden fica na av. Dom Pedro I, 7181, S. Gonçalo, Taubaté. Entrada gratuita.