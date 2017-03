Lá vai Maria: a inspiradora da marchinha carnavalesca

VIVER&

'Lata D'água na cabeça - Da passarela Ao Sacrário' Maria Lata D'Água, que inspirou marchinha carnavalesca, mora hoje em Cachoeira Paulista



Paula Maria Prado

São José dos Campos



"Lata d'água na cabeça, lá vai Maria! Lá vai Maria! Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria! Maria lava roupa lá no alto. Lutando pelo pão de cada dia. Sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o morro principia".



A letra da música escrita pelo compositor Luís Antonio e Jota Júnior, em 1952, e conhecida na voz da cantora Marlene, conta, na verdade, a história de Maria Mercedes Chaves Roy, hoje com 83 anos.



Nascida em Diamantina, em Minas Gerais, a menina, que chegou a capital fluminense aos 11 anos de idade, viveu nas ruas dos 13 aos 16 anos e foi prostituta até os 33. Ícone do Carnaval carioca, Maria sambou pela primeira vez com uma lata d'água na cabeça aos 18 anos.



"Saía dançando na avenida apenas nas pontas dos dedos. Ajoelhava e sentava no chão, esticava as pernas sentava nos pés, como uma bailarina, equilibrando a lata apenas com o pescoço. Não deixava cair nenhuma gota de água para fora!", se gaba.

Foram ao todo 45 anos de desfiles na Marquês de Sapucaí por inúmeras escolas, entre elas Salgueiro, Portela, Estácio de Sá, Padre Miguel e Beija-Flor.



Agora, toda a sua história está reunida em um livro: "Lata D'Água na Cabeça - Da passarela ao Sacrário", escrito pela própria Maria, e que chega as lojas neste mês lançado pela editora Canção Nova.



"Na minha infância, pegava água numa bica acompanhada pela minha mãe. Como nossa família era pobre, desde criança já brincava assim, dançando com a lata d'água na cabeça", contou a ex-passista.



Dentro da lata, 20 litros de água. "Dancei pela primeira vez com uma lata cheia de água na cabeça aos 18 anos. Eu tinha visto pessoas dançando desse jeito, mas com garrafa na cabeça, durante a inauguração de uma casa comercial. Achei bonito e pensei: vou fazer isso!".



Logo, Maria chamou a atenção da diretoria da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. "Perguntei ao presidente se poderia sambar com a lata d'água na cabeça, mas ele não aceitou", disse. Até que um amigo, Mário Praça Onze, a chamou para sair na Portela. "Participei de uma reunião, fiz o teste com a lata e fui aprovada. Fiquei 45 anos desfilando nessa escola e também nas outras, que me pediam emprestada à Portela para desfilar".



Vida. Na década de 1950, Maria já era famosa. Aparecia no programa do Chacrinha, na extinta TV Tupi, também fazia shows na Rádio Nacional. "Foi lá que me mostraram a homenagem -- a marchinha 'Lata D'água' -- feita para mim".



O livro também reúne fotos inéditas da carreira artística de Maria Lata D'água, como ficou conhecida, e de momentos importantes da sua vida, como o seu casamento com um conde suíço, e o seu trabalho como missionária católica.



Atualmente, enquanto a marchinha ainda anima a folia em bailes de Carnavais mais tradicionais, Maria, agora moradora de Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Paraíba, é ministra extraordinária da comunhão e faz parte do grupo de intercessão.



"Hoje, aos 83 anos de idade, sinto dores no corpo, por conta dos malabarismos que fazia, pois carregava a lata apenas com o pescoço. É uma herança que carrego comigo", disse. "Quando participo de alguma gravação e me pedem, faço a demonstração de equilíbrio com a lata".



"Costumo dizer que antes, na escola de samba, eu carregava água pura na lata. Hoje, levo a água viva, a palavra de Deus, e o terço. Sou como a samaritana do Evangelho, que encontrou Jesus e Ele disse: '... porque a água que eu darei se tornará nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna'".