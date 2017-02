Jornalismo na TV tem falhas

VIVER&

- 04:37





A Globo está pronta para a transmissão dos desfiles das escolas...

... Tanto no Rio quanto em São Paulo. Os últimos testes já foram feitos...

... Começa na noite de sexta.

Carol Nakamura reencontrou o pessoal do "Faustão", sábado, nas gravações de um "Ding Dong" especial de carnaval, que vai ao ar neste domingo...

... Ela e Renata Dominguez contra Marcella Ricca e Érico Brás.

Record já colocou em produção as primeiras chamadas do "Dancing Brasil", da Xuxa...

... Trabalho sob os cuidados de Alexandre Souza e equipe.

O elenco de "Malhação - Viva a diferença" se reúne nesta terça-feira no Projac para o tradicional trabalho de workshop.

O PEGN - Pequenas Empresas Grandes Negócios - alcançou a marca de 11 pontos em São Paulo, no domingo.

Recorde...

...O programa não registrava esse índice desde fevereiro de 2009. Dados do Ibope.



A TV Aparecida marcou para o dia 12, às 12h30, a estreia de "Didiversão", festival de filmes em homenagem a Renato Aragão, com 12 grandes sucessos de "Os Trapalhões" cedidos gratuitamente pelo humorista.

Ainda no dia 12, o artista participará de uma missa no Santuário Nacional de Aparecida e, em seguida, irá inaugurar uma exposição sobre sua trajetória no Memorial da Devoção.



bate - rebate



CANAL 1



Spinello de volta

O diretor Edson Spinello está

de volta à Record, agora, para dirigir "Apocalipse", novela

de Vivian de Oliveira que

substituirá "O Rico e Lázaro". Spinello já participa de reuniões com a autora para definir

detalhes.

No lugar do outro

A volta do Spinello, depois

de inexplicável saída, se deve

ao afastamento do Alexandre Avancini. A partir de agora , Avancini irá se dedicar

aos filmes sobre a vida de

Edir Macedo.

Interessante isso

A vida do Edir Macedo vai ser contada em três filmes. Para

ele, parece que não basta um

só, ao contrário de outros como Elvis Presley, Elis Regina, Charles Chaplin, James Dean, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e Jesus Cristo!

E nem estreou

"O Rico e Lázaro", próxima bíblica da Record, com estreia dia 14, está prevista inicialmente

para 150 capítulos. Mas, nos

bastidores, desde já se fala no seu espichamento e, em vez de outubro, deverá sair do ar somente no começo do ano que vem.

Laura homenageada

Neste ano, o instituto Itaú

Cultural comemora 30 anos e, em meio a uma programação especial, vai homenagear as

mulheres importantes da

cultura brasileira. Entre elas, Laura Cardoso, com mais de 70 anos de carreira. O coquetel de abertura será nesta quarta-feira, às 20h, na avenida Paulista, sede da entidade, com presença da atriz.

Curioso isso

Adriane Galisteu, considerando o noticiário, é a figura mais

contratada da televisão brasileira. Todo dia o nome dela

aparece, especialmente nas

redes sociais, em uma emissora diferente.



É curioso observar como o jornalismo ainda não recebe o indispensável e merecido tratamento em quase todas as emissoras. Por partes: o "Rede TV News", principal telejornal da Rede TV!, é exibido imediatamente após um traste chamado "Master Game". Caso de perguntar ao ilustre programador o que o público de um tem a ver com o do outro? O mesmo se questiona no caso do "Brasil Urgente", do Datena, apresentado depois de "Game Phone". Ao produto da casa é entregue a missão de levantar a audiência das traças.

Aí você vê o "Fantástico" levar ao ar uma reportagem, em todos os seus itens absolutamente precisa sobre acidentes provocados por armas de fogo e encerrada com dolorido depoimento do parente de uma das vítimas, só que colada na apresentadora Poliana Abritta ao som de batuque e em ritmo de Carnaval. Não dá.

Por último, o SBT, apresentando um jornal atrás do outro em toda a madrugada e nas primeiras horas da manhã, mas produzido por um "exército de brancaleone". Tragédia!



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery