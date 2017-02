jogador: Nome e Sobrenome

VIVER&

- 04:37





Ninguém do programa "Amor & Sexo", no ar, tem alguma informação se haverá um próximo no ano que vem...

... Não há nada de oficial por enquanto.

O "Fantástico" aderiu mesmo à moda de manter quadros fixos em seu espelho...

... Depois daquele do chefe ("Chefe Secreto"), virá outro com Márcio Atalla. Mas que não será o mesmo do quadro "Medida Certa".

A Rede Globo tem os motivos dela para não acelerar tanto os trabalhos da novela do autor Walcyr Carrasco...

... É preciso considerar que antes dela ainda será exibido o folhetim "A Força do Querer", da Glória Perez, pela frente...

... Daí a certa tranquilidade, inclusive, em fixar nomes para o seu elenco.

A direção da Rede Record trabalha com a possibilidade de uma programação diferente para esse segundo semestre...

... Mas este ainda é um assunto reduzido a muito poucos. Vamos aguardar.



bate - rebate



CANAL 1



Um pouco de história

O Boni, no passado, enxergando como até hoje enxerga bem lá na frente, viu que seria um grande negócio ter uma emissora que colocasse no ar o que havia de produção em estoque. Ou seja, fazer existir uma Globo 2.

Pedras no caminho

E foram várias as tentativas nesse sentido. A TV Gazeta, em São Paulo, foi uma das procuradas, também pelas boas relações que as duas emissoras sempre tiveram. Se alguém não sabe, a torre da TV Globo SP fica no alto do Edifício Cásper Líbero, que é da Gazeta, na avenida Paulista.

E veio o Viva

Até que, via TV fechada, este canal veio a existir em 2010, muitos anos depois do Boni ter deixado a direção da Globo. O Viva tem cumprido este papel da melhor maneira possível. Graças a ele, vários dos grandes sucessos das novelas, séries e mesmo programas estão sendo levados ao ar novamente.

Próxima atração

Desde já está sendo anunciada para maio a estreia de "Tieta", um entre os grandes trabalhos do Aguinaldo Silva, com a colaboração de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares. E, com toda certeza até hoje, o melhor desempenho da Betty Faria na televisão, junto com Joana Fomm, Reginaldo Faria, Lídia Brondi, José Mayer, Yoná Magalhães e Armando Bógus, entre outros, formando elenco de 47 atores.

Quem avisa...

O desligamento do analógico em São Paulo e cidades do entorno está confirmado para acontecer no dia 29 de março. Muitas pessoas, com direito a retirar o conversor de graça, não fizeram isso até agora. Vão ficar sem ver televisão. Falta menos de um mês!

Quem assiste?

Não existe transferência de público das edições do "BBB", na Globo, para a sua continuidade no Multishow. Está certo que faz parte do esquema e desde o começo esse lance existe, mas só acaba comprometendo ainda mais a programação da outra.

Vamos ver

A informação, na Band, é que depois do Carnaval, os seus diretores devem tomar decisões sobre a programação deste ano. Existem projetos, alguns deles propostos pela Eyeworks, mas já estão há uns três meses esquentando a gaveta de alguém.

Band...

Passou a lembrar cozinha e entre as tantas atrações culinárias, atualmente em cartaz, o programa da Rita Lobo no GNT, "Cozinha Prática de Verão", se destaca pela simplicidade.

Piotto na TV Brasil

Como resultado de uma parceria da TV Brasil e BM&FBovespa, o jornalista Adalberto Piotto vai estrear dia 6, às 18h, o programa "Cenário Econômico". No ar, de segunda a sexta-feira, direto da Bolsa de Valores.



Terça-Feira Gorda de Carnaval - e são tantas e diferentes as explicações da sua gordura, que é melhor ficar numa só: Mardi Gras, Terça-Feira Gorda em francês, é o último dia permitido para comer tudo que tem vontade, antes do jejum quaresmal.

Dia que, por ser feriado, permite divagar por outros assuntos, igualmente intrigantes, mas que também devem ter explicações das mais lógicas para todos eles.

Antes, era comum no nosso futebol, se ouvir no rádio as jogadas de Didi, Garrincha, Belini, Mazola, Tostão, Pepe, Gilmar, Gerson, Clodoaldo, Jairzinho, Zito, Zico, Zózimo, Dudu, Zagalo, Felix e Rivellino, entre tantos outros, até chegar ao maior de todos, Pelé, ante outros, mas poucos, chamados Domingos da Guia ou seu filho Ademir da Guia, Nilton Santos, De Sordi, Carlos Alberto.

Hoje, verifica-se, nos gramados, que uma boa maioria resolveu fazer uso do nome e sobrenome, como Felipe Rodrigues, André Castro, Pedro Carmona. Nada que diminua ou aumente o tamanho do nosso futebol, mas só cresceu o trabalho dos narradores de rádio.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery