Jô Soares é motivo de disputa

A Rede Vida estreia nesta quinta-feira, à meia-noite, o programa "Conta comigo", com apresentação de Dalcides Biscalquin...

... O Dalcides, se alguém não sabe, é marido da jornalista Mariana Godoy.

Bianca Rinaldi ensaia em São Paulo o espetáculo "Nove em ponto", escrito por Rui Vilhena.

Pedro Vasconcellos não vai mais dirigir o especial "Tal pai, Tal Filha", com Leandro Hassum e Mel Maia, que a Globo exibirá em dezembro em quatro episódios...

...Fabrício Mamberti assume o programa.

A saída do Pedro Vasconcellos do especial de fim de ano tem uma justificativa...

... É que ele atendeu chamado de Rogério Gomes, o Papinha, para trabalhar na direção da novela "À Flor da Pele".

A mais recente estreia da Globo, "Sol Nascente", não será exibida nesta quinta...

... Em seu lugar, a partir das 18 horas, tem jogo Equador contra Brasil no futebol das eliminatórias...

... "Haja Coração", a novela das 7 na Rede Globo, irá ao ar imediatamente na sequência, mas com um capítulo mais curto do que o normal.



bate - rebate



CANAL 1



Confronto

Nesta quinta, enquanto Marcelo Adnet terá Cauã Reymond como seu convidado na Globo, Fábio Porchat vai apresentar Sonia Abrão e MC Gui na Record. Como estratégia, a programação do SBT tem evitado, na medida do possível, colocar Danilo Gentili na no enfrentamento.

Está com tempo

Interessante verificar a preocupação e ameaças do São Paulo ao ator Henri Castelli, com o que ele disse ou deixou de dizer. Quem vê, deve imaginar que o clube, na pindaíba que se encontra, não tem mais nenhum outro problema para resolver.

Troca a pilha

A Band, com o entusiasmo de sempre, estreou o "X Factor". Pode dar certo, só que programas do tipo dependem muito dos jurados. O bom desempenho de cada um. Rick Bonadio tem estrada nisso, mas o tipo "tô nem aí" do Paulo Miklos e Di Ferrero não funcionou.

Confirmando

Ontem, foi confirmada a saída de João Pedro Paes Leme da direção executiva de esportes da Rede Globo. Ele está de mudança para os Estados Unidos, onde vai tocar projetos particulares. Renato Ribeiro, repórter e que coordenou os trabalhos dos dois últimos mundiais de futebol e Olimpíada no Rio, passa a desempenhar as suas funções.

Coincidência

A Globo agora tem dois Renato Ribeiro no comando do departamento de esportes. Um, o Renato, que substituiuLuiz Fernando Lima na direção do departamento, e o Renato, que era repórter e entra no lugar do João Pedro.



A anunciada aposentadoria do "Jô", confirmada para dezembro próximo, já começa a alvoroçar a vida de muitos outros programas dentro e fora da Globo. Retribuir a entrevista do Fausto Silva está entre as possibilidades.

A quatro meses da sua despedida, são muitos os pedidos e não há nenhuma decisão, pelo menos até agora, se algum deles será aceito.

Curioso é que, entre os principais interessados, a produção do Fábio Porchat, da Record, é a que mais tem trabalhado em cima disso, algo que só poderá acontecer, e se assim o Jô desejar, a partir do ano que vem, quando encerrar seu compromisso com a Globo.

A disputa sobre quem terá essa primazia chama a atenção, mas muito maior do que ela é a expectativa sobre o próximo passo do Jô. Qual será o seu futuro? Em todas as suas manifestações, ele deixou claro que o seu desejo nunca foi parar. Tem muitos projetos e sempre esteve aberto a eles.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery