internet castelo rá-tim-bum disponível na web

VIVER&

- 04:25

TV Cultura disponibiliza todos os episódios em seu canal do YouTube

educativa



A série marcou época

e rendeu à emissora

o título de 2ª melhor programação do mundo



Se você nasceu na década de 1990, provavelmente cresceu assistindo as aventuras do aprendiz de feiticeiro, Nino e sua turma. A boa notícia é que ele está de volta: a TV Cultura disponibilizou na íntegra os episódios do programa "Castelo Rá-Tim-Bum" no YouTube. Melhor: gratuitamente!

Protagonizada por Cássio Scapin e com direção de Cao Hamburguer, a atração trazia as aventuras de um garoto que vivia em um castelo com seus tios, também mágicos.

Estão disponíveis no canal do YouTube da TV Cultura 90 episódios que foram exibidos entre os anos 1994 e 1997. Só não estão no ar o filme e episódios especiais.

A novidade movimentou as redes sociais esta semana e agradou. Apenas o primeiro capítulo contabilizou mais de 1 milhão de visualizações.

No elenco estavam nomes como Sérgio Mamberti (Dr. Victor), Rosi Campos (Dona Morgana), Cinthya Rachel (Biba), Luciano Amaral (Pedro) e Freddy Allan (Zequinha), entre outros atores.

Confira alguns episódios no site de OVALE

.