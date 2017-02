Ilha da Magia

VIVER&

Toquinho, um apaixonado por ilhabela, Cantor e compositor comemorou 50 anos de carreira no projeto 'Pôr do Sol Musical'



Ilhabela



"É sempre um prazer estar em Ilhabela", disse Toquinho no início de seu show na Praia do Perequê, no Festival Pôr do Sol Musical. Na plateia, 8 mil pessoas tomaram conta da areia e cantaram sucessos do cantor e compositor.



O show "Voz & Violão" marca os seus 50 anos de carreira. "Tarde em Itapuã", "Regra Três", Samba pra Vinícius" e "Que Maravilha" estiveram no repertório. Bem como as clássicas infantis: "A casa" "O pato", "O Vento (Pum)", "O caderno" e, como não poderia faltar, "Aquarela".



Ainda no show, Toquinho convidou para subir ao palco a cantora Camilla Faustino, jovem talento da MPB, vencedora do quadro "Quem sabe canta", do SBT. Cheia de suingue e com uma voz poderosa, a cantora foi bastante aplaudida.



Em um bate-papo realizado por meio da assessoria do evento, Toquinho contou um pouco sobre os bastidores de seu show na ilha, planos de futuras parcerias e revelou que a energia e o cenário do litoral lhe inspirou a compôr um novo tema musical. Confira!



Você influencia tanta gente, mas quem lhe influenciou em sua carreira?

Eu tive tantas influências! Baden Powell, João Gilberto, Paulinho Nogueira, Carlos Lyra, Paul Mccartney... Enfim, tantos compositores e artistas. Essas são pessoas que me inspiraram na minha carreira.



Nesse show "Voz & Violão" tem várias músicas para crianças, algumas bastante antigas. Como você vê sua música atravessando gerações?

É um sentimento de prazer saber que as gerações estão passando e minhas músicas estão ficando na vida das crianças e dos pais delas. E foi uma coisa que me pegou quase que de surpresa, porque essas canções foram feitas sem essa pretensão.



A minha geração tem uma vantagem enorme porque eu tenho esse lado infantil que muitos dos que nasceram também na minha geração têm cultivado até hoje, e isso me ajuda de diversas maneiras nos shows.



Tem sido muito gratificante ver que esse trabalho, que foi feito quase despretensiosamente, de repente, ganhou uma importância grande na vida de varias crianças e adolescentes e até de seus pais, que também foram criados com essas canções.



Você tem parceria com vários músicos. Dessa nova geração, tem algum nome que você gostaria de ter como parceiro?

Tenho compostições com Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Jorge Ben Jor, além de outros nomes como Paulo Vanzolini, Paulo César Pinheiro e Carlinhos Vergueiro. Enfim, fui um privilegiado.



Ainda gostaria de fazer uma música com Tom Zé. É uma ideia que tive há algum tempo e até já falei com ele. E outro com quem eu gostaria de compor é Arnaldo Antunes.



Você está na praia, de frente para o mar... O ambiente influencia o show?

Sempre. É o público que define o espetáculo. E o cenário também, claro. Eu estou em Ilhabela, e no hotel comecei a fazer um tema musical assim que cheguei a piscina! Para você ver como o mar, o cenário e o astral das pessoas influencia em tudo, até na criatividade.



Você já esteve em Ilhabela em outras oportunidades. Você conhece bem a cidade?

Não é a primeira vez que venho aqui, claro. Aliás, sempre tive muitos amigos aqui. Então, passeei muita vezes, mas nunca fiquei como eu quis ficar.



Tenho muita vontade de ficar um pouco mais e curtir a cidade como nunca pude curti.

Mas, como graças a Deus, Ilhabela não sai do lugar e está sempre bonita, acho que ela está me esperando para viver dias ainda melhores aqui.