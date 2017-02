Humor Do vale para o mundo!

VIVER&

- 03:35

Tapa olho experimental Humorista Junior Guimarães viraliza na web com personagens regionais

Paciência e persistência. São essas as palavras que regem a vida do humorista Junior Guimarães, o cara por traz do projeto "Tapa Olho Experimental", que tornou-se conhecido em todo o Brasil nas últimas semanas graças ao trailer "A Grávida de Taubaté", com mais de 460 mil visualizações apenas no Facebook.

Engraçado e cheio de pérolas sobre comportamentos e costumes valeparaibanos na manga, Junior, sempre com um tapa olho no rosto e inseparável chapéu, tem agitado o YouTube já há algum tempo.

O que pouca gente sabe é que o humor entrou na sua vida por acaso, graças a um amigo, Jota Brito. Antenado em podcast (programas de áudio ou vídeo distribuídos via web) e de olho no dom que Junior tem de fazer os outros rirem, foi ele que o convenceu a criar um programa virtual.

"Ele me explicou como funcionava o podcast e, como sempre gostei de falar besteiras, achei que seria legal. Ficamos dois anos fazendo para um público pequeno, porém fiel", contou Junior cujo programa na época chamava "Senhor Trompeteiro".

Quando, em 2011, acabou o podcast, Junior decidiu que não queria deixar de fazer humor. Assim, criou o "Tapa Olho Experimental". O nome foi inspirado nele mesmo. Uma vez que Junior não enxerga com o olho direito por causa de uma toxoplasmose.

Abrindo portas.

No começo, "Tapa Olho" era apenas um blog com montagens que tiravam um sarro (ou faziam alguma crítica) a algum aspecto do Vale do Paraíba.

"Não rolou. Então, parti para um site. E, como era início do Facebook, achei que se eu fizesse um vídeo para divulgar seria legal. Foi então que ele teve mais repercussão do que o próprio site. Vi ali então uma porta se abrindo para nós", afirmou o humorista.

Em 2012, nasceu oficialmente o canal do "Tapa Olho Experimental". O amigo João Justi ofereceu ajuda e, assim, tornou-se parceiro na empreitada

"Criávamos esquetes e séries esporadicamente e assim fomos formando um público que ia crescendo a cada vídeo. Até que, em 2014, resolvemos dar uma parada. E, quando voltamos em setembro de 2015, voltamos dedicados: um vídeo novo todas as quintas-feiras até dezembro. Se nada rolasse, desistiríamos".

Sucesso.

Foi quando, um dia, Junior, para cumprir a agenda, resolveu fazer um vídeo rápido em que interpretava a reação de moradores de algumas cidades da região, segundo seus costumes, diante de um "Vôo de uma Arraia". "O vídeo bateu 100 mil visualizações em uma semana!", comemorou a dupla de amigos.

"Hoje estamos chegando a 2 milhões de visualizações dos nossos vídeos e sempre queremos surpreender nossos seguidores com novas ideias e aquele jeitinho valeparaibano de ser", brinca o humorista.