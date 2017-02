HQ heroína America chavez

VIVER&

America Chavez. Esse é o nome da nova heroína dos quadrinhos Marvel Comics. A personagens, inspirada na cantora Beyoncé, é negra, latina e homossexual.

A apresentação da nova personagem foi feita por Joe Quinones, ilustrador do novo projeto. O artista divulgou em seu perfil no Twitter uma ilustração de América em que ela aparece com um chapéu sobre os olhos e roupas com as cores da bandeira americana.

Ainda no post, um trecho da letra de "Formation", música de Beyoncé, que fala sobre racismo e orgulho negro.

Trama.

Segundo o site da revista "Entertainment Weekly", a jovem defenderá a Terra de alienígenas e viajará por diferentes dimensões para também frequentar a escola e ter uma vida pessoal.

"A America é uma história em quadrinhos que trata da representação, do feminismo e da luta pelo que é certo. América Chavez é dura, fabulosa e não se desculpa ao longo do caminho", afirmou Quinones em um comunicado enviado à imprensa americana.