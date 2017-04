homenagem jô soares elogia silvio no troféu imprensa

VIVER&

Apresentador se emocionou ao lembrar da ajuda que recebeu dele

Durante o troféu Imprensa, gravado na quinta-feira (6) e exibido no domingo (9), Jô Soares foi ao SBT para receber o prêmio de melhor programa de entrevistas de 2016 e aproveitou para pegar outros cinco troféus que havia ganhado e nunca tinha ido buscar (2004, 2006, 2007, 2008 e 2009).

"Você é uma figura inesquecível na minha vida, porque você me reinventou em um programa que ficou no ar 28 anos e que pode voltar a qualquer momento", disse Jô. "Sem isso, minha vida profissional não teria ac ontecido", completou.

Questionado por Silvio Santos quais os planos para 2017, Jô afirmou que tirou um ano sabático e está escrevendo sua autobiografia.

Ainda durante a gravação, Silvio contou que irá passar o comando do SBT para as filhas Daniela e Renata, diretora artística e vice-presidente do grupo Silvio Santos, respectivamente.

Em fevereiro, o empresário recebeu uma autorização do Governo Federal para transferir o comando da emissora para suas filhas, por meio de quatro decretos publicados no DOU (Diário Oficial da União).

Os decretos autorizaram o SBT a realizar "transferência indireta" e "modificação do quadro diretivo" das concessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.