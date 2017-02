Homenagem Estátua de didi Mocó

VIVER&

O comediante Renato Aragão, eternizado pelo personagem Didi Mocó, da série de TV "Os Trapalhões", é a nova personalidade representada no Museu de Cera, do Memorial da Devoção, em Aparecida.

A estátua do artista, conhecido também por sua devoção a Padroeira do Brasil, ficará ao lado de fieis famosos, como o ex-jogador Ronaldo Nazário e o cosmonauta brasileiro Marcos Pontes.

Além da réplica de cera, o espaço ainda contará com a exposição inédita "Didi, o Devoto Trapalhão", que terá itens do acervo pessoal do humorista. São fotografias, revistas, histórias em quadrinhos, discos, fitas de filmes, brinquedos, quadros e troféus, que relembram os inúmeros trabalhos na TV e cinema, além de importantes momentos da vida de Renato.

O lançamento da estátua e da mostra acontece no próximo dia 12 de março, com a celebração de uma missa no Santuário Nacional, com a presença de Aragão e sua família. No mesmo dia, a TV Aparecida estreia o "Festival Didiversão", com 12 filmes do humorista.