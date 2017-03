homenagem didi, o Devoto

VIVER&

- 04:38

Renato Aragão recebe homenagem em aparecida Humorista ganhou, no último domingo, estátua de cera e exposição no Memorial da Devoção

Cinema



A TV Aparecida exibe todos os domingos, às 12h30, um filme de Os Trapalhões; reprise às quartas, às 20h



O comediante Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, de "Os Trapalhões", ganhou no último domingo (12) uma estátua no Museu de Cera, localizado dentro do Memorial da Devoção, no Santuário Nacional de Aparecida. A inauguração contou com a presença do ator e sua família -- a esposa, Lílian Taranto, e a filha, também atriz, Lívian Aragão.

A estátua faz parte de uma exposição em homenagem ao artista e que foi aberta ao público também no mesmo dia. "A hora que percebi que a mochila era igual a que usei, veio tudo na minha mente outra vez, toda aquele emoção que vivi naquela época", comentou o humorista lembrando da ocasião em que fez uma peregrinação ao Santuário, em 1999.

A replica mostra Aragão com um dos figurinos usados em uma das edições do programa "Criança Esperança" (Globo). Ao lado uma mochila transparente, onde dentro se pode ver a imagem da Padroeira do Brasil.

"Eu fazia o 'Criança Esperança', mas achava pouco, eu queria fazer algo a mais para quem doa, pois eles são os que mais merecem. Assim decidi ir para Aparecida, coloquei a imagem nas costas, e fui rezando e agradecendo às doações", contou ele durante a coletiva de imprensa."Já recebi muitas homenagens na minha vida, mas essa de Aparecida será a principal e a maior da minha história", continuou.

"Fomos a casa de Renato tirar suas medidas. E a jaqueta usada na estátua é uma peça doada pelo humorista. As demais são réplicas de objetos originais de Renato que se encontram na Sala de Promessas", explicou em nota Danilo Santos, gerente comercial do Memorial da Devoção.

"É importante ressaltar que todas as peças do museu têm ligação com a devoção a Nossa Senhora. Têm um objeto, algo que ligue o devoto a Padroeira", completou padre Daniel Antônio, ecônomo do Santuário Nacional.

Antes de conhecer sua replica produzida em cera, Aragão e a família participaram de uma missa na Basílica Nacional e assistiram a cerimônia de Coroação de Nossa Senhora.

Exposição.

O Memorial reserva ainda aos visitantes, em um cenário que lembra um circo, a mostra "Didi, o Devoto Trapalhão", com itens do acervo pessoal do humorista, como fotografias, revistas, histórias em quadrinhos, discos, filmes, brinquedos, quadros e troféus, que relembram os inúmeros trabalhos na TV e no cinema, além de importantes momentos da vida de um dos mais queridos artistas brasileiros.

Também neste domingo, a TV Aparecida estreou o festival "Didiversão", que contará com a exibição de 12 filmes da Renato Aragão Produções Artísticas, cedidos gratuitamente pelo humorista.

"Esse foi um projeto que nasceu na TV Aparecida. A ideia é homenagear, dentro da comemoração dos 300 anos, os devotos de Nossa Senhora. Procuramos o humorista e ele afirmou: essa será a minha doação", afirmou padre William Betônio, diretor da Rede Aparecida.

"Então, Renato nos cedeu esses filmes, que fazem parte da filmografia de Didi e Os Trapalhões. É a colaboração de mais um devoto, entre tantos os que passam por aqui e nos deixam algo", continuou .

Entre as obras, estão clássicos como os "Os Saltimbancos Trapalhões" (1981), "Os Trapalhões na Serra Pelada" (1982) e "Os Trapalhões e Árvore da Juventude" (1991). As sessões serão exibidas aos domingos, às 12h30, com reprise às quartas-feiras, às 20h.

Devoção.

As homenagens à Didi integram a programação do Jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nas águas do rio Paraíba do Sul e também marca o aniversário de um ano de criação do Memorial da Devoção, inaugurado em março do ano passado.

O complexo abriga o Museu de Cera, o Cine Padroeira, o Cantinho dos Devotos Mirins e um espaço para exposições. Todas as atrações unem arte e efeitos multimídia para levar o visitante a uma experiência sensorial única pela história da Padroeira do Brasil, desde seu encontro nas águas do Paraíba até os fatos mais recentes dessa trajetória de fé e devoção, como a construção da Basílica Nacional.

Serviço.

O prédio fica no pátio da Basílica, ao lado do Centro de Apoio aos Romeiros. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, sábados das 8h às 19h e domingos e feriados das 7h às 18h. A entrada da mostra do Didi é gratuita. Informações: (12) 3104-3536.