história representantes de museus do vale se reúnem em aparecida

VIVER&

- 04:37



Acontece hoje, em Aparecida, o 1º Encontro das Instituições Museológicas do Vale do Paraíba em 2017. A reunião tem por objetivo fortalecer a articulaçã o já existente entre os museus da região.

Promovido pelo governo do Estado de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Museus e da Secretaria de Cultura, e tem o apoio do Santuário Nacional, via Museu Nossa Senhora Aparecida.

A pauta do dia contemplará a apresentação de novos dirigentes dos museus; a proposta de uma ação coletiva de uma ação coletiva das instituições da região para a 15ª Semana Nacional dos Museus e a apresentação da exposição itinerante "Atletas do Vale".

Também será debatido a possibilidade de uma exposição coletiva ou a criação de um catálogo virtual de modo que a diversidade dos tipos de museus da região (históricos, artístico, de arte sacra, esportivos, de xilogravura e etc) tenham seu potencial turístico aprimorado.

As reuniões bimestrais fazem parte do calendário das instituições, proporcionando uma integração de projetos e trabalhos. A Representação Regional do Sistema Estadual de Museus conta com instituições do Vale do Paraíba, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.