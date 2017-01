História música erudita para todos

VIVER&

- 03:35



Criada em 2004, a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos tornou-se referência em música erudita no Vale do Paraíba.

Seu desenvolvimento se deu a partir da Oficina de Cordas da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) e seu primeiro regente foi o maestro Rogério Santos.

Em 2006, a OSSJC passou por uma reformulação realizando, sob a coordenação do maestro Julio Medaglia, um processo de seleção de maestro e músicos. Desde então, contava com o maestro Marcello Stasi como seu regente titular e diretor artístico.

Sediada no Parque Vicentina Aranha, a orquestra estava sob gestão da Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura) em parceria com a FCCR, por meio de contrato com a Prefeitura de São José.

Com músicos de alto nível técnico, em sua maioria contratados em regime CLT, a orquestra oferecia a cidade concertos gratuitos.