Globo não quer concorrência

Cuidados



A Globo tem sido bastante rigorosa

com seus funcionários; resta saber se haverá exceções





A Globo usou o Maksoud Plaza como uma das locações para gravação da abertura da nova edição da "Dança dos Famosos".

Renata Ceribelli está preparando sua volta ao "Fantástico". Trabalho diferente.

Tem uma central de boatos instalada, a todo instante espalhando a queda de José Roberto Maciel da vice-presidência do SBT. É bom esclarecer que isso não existe. Ele continua

no posto.

A propósito de SBT, a cantora Lucero desembarcou ontem, 10h30, em Cumbica...

... Veio para mais uma semana de gravações da novela "Carinha de Anjo"...

... E também irá participar dos shows de "Cúmplice de um Resgate", neste final de semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Tom Cavalcante vai iniciar, agora em setembro, uma série de viagens pelo Brasil com o "Stomdup"...

... Vai começar pelo Theatro Net, em São Paulo, nos dias 10, 11 e 17 de setembro.



bate - rebate



CANAL 1



Confidencial

Que o Eduardo Sterblitch, ex-"Pânico", está com os dois pés dentro do Projac, já não existe dúvida nenhuma. A própria Globo admite isso. A novidade é que a estreia dele poderá acontecer, via uma das próximas novelas. Há quem jure, de pés juntos, que existem chances de ser até em "A Lei do Amor", da Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, próxima das 9, substituta de "Velho Chico", em uma participação especial.

De volta para casa

Gugu Liberato correu a Europa inteira, na companhia do seu irmão Amândio e da dona Maria do Céu, só os três, para comemorar o aniversário dela, 85 anos, completados no dia 19. Giro com direito até um rápido cruzeiro.

Arrebentando

É de se destacar a qualidade que a Globo vem apresentando em todas as suas minisséries. "Justiça" é mais uma, com texto envolvente da Manuela Dias e desempenho de cinema de todo elenco, deixando em todos o gosto de quero mais ao fim de cada capítulo. Está prometendo.

Uma coisa é isso...

Ainda não existem nomes definidos para o elenco de "Belaventura", do Gustavo Reiz, substituta de "Escrava Mãe", na Record.

Só a partir da próxima semana, o diretor Ivan Zettel irá promover a primeira de uma série de reuniões para começar a tratar desse assunto.

... A outra é que

A exemplo do que foi feito na escalação de "A Terra Prometida", para "Belaventura" também há o desejo de contar com atores que foram da Globo, cujos contratos não foram renovados. A Record admite a existência de uma relação com todos esses nomes, inclusive alguns que acabam de fazer "Êta Mundo Bom".

Está dentro

A sequência do Joaquim Lopes no "Vídeo Show" segunda ordem não será interrompida e já vai além do que inicialmente foi combinado. Entre outras razões, porque o contrato dele com a Globo acaba de ser renovado.

Aposta na briga

Fim do "MasterChef", Ana Paula Padrão prepara-se agora para o "MasterChef Profissionais", com estreia confirmada para outubro. Os jurados, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, também serão os mesmos. O que desde agora reforça a aposta de inevitáveis batidas de frente com os participantes. As gravações começam no dia 12.

Desmanche

A Record News, lançada há cerca de 10 anos como emissora jornalística, já iniciou a desmontagem da sua grade de programação, para cair no lugar comum. É mais uma que vai funcionar na base do quem paga mais pelos seus horários. Já está no ar desde o dia 1º de setembro, a atração "Mãe é Tudo", que fala de maternidade.



Globo e Multishow estão dialogando tentando encontrar uma solução para atores e apresentadores que atuam nos seus dois canais.

A emissora aberta é muito objetiva nesse sentido e não quer nada e nem ninguém atrapalhando os seus expedientes de trabalho.

Há, agora, uma ordem escrita que aqueles que estiverem gravando uma das suas novelas ou programas, estarão impedidos de fazer qualquer outra coisa nos canais pagos, mesmo se tratando de empresas do mesmo grupo.

Os que não se conformam com isso e que sempre encontraram no Multishow e GNT duas boas possibilidades importantes reforçar os seus cai xas particulares, querem saber se a ordem vai valer para todo o mundo ou se haverá as raras e honrosas exceções.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery