Globo: melhor resultado

VIVER&

- 11:23





Em festejos dos jogadores de futebol, há tempos foi proibida a entrada de celulares.

Os artistas de bom juízo começam a observar o mesmo cuidado.Todos estão bem conscientes do perigo que as suas câmeras passaram a representar...

... Aliás, este é um cuidado que algumas emissoras de televisão também passaram a adotar internamente.

É fácil observar que o SBT diminuiu drasticamente o número de comerciais de manhã, no "SBT Notícias"...

... E durante a exibição do "Primeiro Impacto", depois do almoço. Estratégia, com toda certeza, não é. Deve ser falta de anunciante mesmo.

"A Lei do Amor" irá exibir na noite desta sexta-feira o seu último capítulo, com reprise amanhã. O ator Marcius Melhem entra nele como convidado especial.



bate - rebate



CANAL 1



Reviravolta no caso

O que se disse aqui da possibilidade de Carolina Dieckmann fazer a novela do Walcyr Carrasco, por favor, apaga. O que irá prevalecer, como nova decisão, é que ela estará em "O Sétimo Guardião", do Aguinaldo Silva, formando uma dupla explosiva com Luana Piovani. Aliás, a personagem dela é descrita como "uma mulher adulta, com muito apelo sensual e sexual".

Gato no telhado

Em todo esse embate entre operadoras e as emissoras do Simba, mais ou menos dia, vai pintar um acordo. Não tenha dúvida disso. É apenas questão de tempo ou o tempo das partes baixarem a guarda. E o pobre do assinante que não se iluda e nem se deixe levar pela hipocrisia da ocasião, porque será ele quem vai pagar mais essa conta. Ou alguém está achando que não?

Alguém lembrou?

Ainda do desligamento dos sinais de SBT, Record e Rede TV!, também é o caso de perguntar se uma delas se interessou em saber o que os seus anunciantes acham disso? Se terão desconto por haverem comprado uma coisa e agora receberem outra?

Lançamento

A Globo se prepara para apresentar uma cara nova em "Tempo de Amar", próxima novela das seis escrita por Alcides Nogueira e direção do Jayme Monjardim. Essa jovem atriz, a exemplo do que ocorreu com Camila Queiroz em "Verdades Secretas", promete chegar com muita força no time de protagonistas.

Tem que dar um jeito

Só trocar de horário é pouco para o jornalismo do SBT. O que se vê no ar, em todos os seus telejornais, mas especialmente no chamado "Primeiro Impacto", agora de novo nas manhãs, é um festival de matérias requentadas. É tudo que o telespectador já viu em outras emissoras.



Fechados, no caso dos domingos, os números do primeiro trimestre do ano, observa-se que a Globo registrou uma audiência das mais expressivas, naquele que, tradicionalmente, é um dos dias mais disputados da TV aberta.

De 1º de janeiro até o dia 26 passado, com 15,8 pontos, segundo números do PNT (Painel Nacional de Televisão) foi alcançada a melhor média desde 2010. E um bom desempenho que foi propiciado por todas as faixas de horário: 10 pontos de média pela manhã (7h às 12 h), mais alta desde 2009; recorde dos últimos 10 anos à tarde (12h às 18h), com 17,2; e 19,2, maior em cinco anos, à noite (18h às 24 h).

Este bom desempenho foi alcançado pelos programas-âncora dos domingos, casos de "Esporte Espetacular", com a maior média em 10 anos (11,5), "Temperatura Máxima", (17,1), melhor trimestre desde 2009; o futebol com 20,9 - mais alta dos últimos 11 anos; 17,2 do "Domingão do Faustão", mesmo de 2008, e o "Fantástico", 22,1, repetindo bom resultado de cinco anos atrás. Números que expressam e ratificam a boa fase da TV aberta.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery