Globo de Ouro, no domigo, abre temporada de prêmios

Brasil concorre a estatueta com Kubo e as Cordas Mágicas; cerimônia será exibida pelo canal TNT, às 22h

Fabrício Correia

ESPECIAL PARA OVALE

Neste domingo cinéfilos do mundo inteiro estarão ligados na cerimônia que abre a temporada de prêmios da indústria cinematográfica mundial, o Globo de Ouro.

Criado há 73 anos pela Hollywood Foreign Press, o evento reúne hoje cerca de 100 jornalistas e fotógrafos de mais de 50 países. O Brasil, aliás, está representado nos votos de Ana Maria Bahiana e Paoula Abou-Jaoude.

Desde 1944, este seletíssimo grupo, que geralmente não permite mais do que cinco novos membros por ano, entrega o Globo de Ouro para os seus escolhidos no cinema e na TV.

Ano passado o jornal americano "The New York Times" publicou uma ampla reportagem nominada "Subornos de Ouro" relatando a influência dos estúdios nos votos dos jornalistas que, segundo o periódico, em sua grande maioria escrevem para publicações medianas na Europa ou no Oriente Médio quando escrevem.

A denúncia pode até ter riscado o troféu, mas não diminuiu a importância do brilho do globo dourado que simboliza a terra, que por sinal está cada vez mais ligada na sétima arte. Apesar da crise de 2016, os americanos registraram mais um recorde em arrecadação de bilheterias, cerca de US$ 11, 4 bi (R$ 36,4 bi).



Apostas.

O musical "La La Land - Cantando Estações" e o drama "Moonlight" são os filmes com mais indicações nesta edição. O primeiro, um romance musical entre um pianista de jazz e uma atriz iniciante, teve sete indicações, entre elas, Melhor comédia ou musical, Direção, Ator e Atriz. O segundo, sobre o despertar para homossexualidade de um jovem negro teve seis nomeações: Drama, Direção e Ator e Atriz coadjuvantes.

"La La Land" deve levar Melhor comédia ou musical, já em Filme dramático, o mais provável é que "Manchester à Beira-Mar", drama de família que fez brilhar Casey Affleck, fique com o prêmio.

Diferentemente do que ocorre no Oscar, o Golden Globe divide as premiações para filme, ator e atriz em categorias como drama e comédia ou musical, o que amplia as possibilidades. Já o trabalho de direção é avaliado de forma única, independente do gênero, o que coloca Demian Chazelle ("La La Land"), que deve levar a melhor; Barry Jenkins ("Moonlight") e Kenneth Lonergan ("Manchester à Beira-Mar") a disputarem o mesmo prêmio.



Atores.

Não temos Jennifer Lawrence na competição este ano, algo raríssimo na temporada. Mas a soberana Meryl Streep está indicada como Madame Florence, em "Florence Foster Jenkins." Mas, dessa vez, ela já ganhou um prêmio, no caso o Cecil B. DeMille por sua carreira.

Tudo se encaminha para que o Globo de Ouro chegue as mãos de Emma Stone, por "La La Land". Já na categoria Drama, Natalie Portman é imbatível por sua performance como Jackie Kennedy em Jackie.

No time masculino, Casey Affleck reluz a velocidade da luz na preferência por "Manchester" e Ryan Gosling, par romântico de Stone, deve vencer por "La La Land".

A animação, "Zootopia", da Disney, deve ficar com o prêmio de Animação e a comédia dramática alemã Toni Erdmann deve ficar com o prêmio de Filme estrangeiro.



Televisão

A HBO lidera com 14 indicações nas categorias para televisão, incluindo a minissérie "The Night Of" e a comédia "Insecure". "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", competindo em cinco categorias, lidera as indicações entre as séries.

As principais produções que estrearam em 2016 estão na disputa: "Westworld", da HBO, "This is Us", da NBC, e "Stranger Things" e "The Crown", da Netflix, que deve levar o prêmio, concorrem como Melhor série dramática.

Grande sucesso da Netflix neste ano, "Stranger Things" teve duas indicações, incluindo uma para Winona Ryder como Melhor atriz em série dramática. Na categoria, quem deve vencer é Claire Foy, que interpreta a rainha Elizabeth 2ª em "The Crown".

Para mostrar cada detalhe da premiação, no Brasil o canal TNT escalou a apresentadora Domingas Person, filha do cineasta Luiz Sérgio Person, e o estelar crítico de cinema Rubens Ewald Filho. Às 22h.