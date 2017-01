Geraldo Luis faz a diferença

VIVER&

Talita Lima, atriz de TV, teatro e cinema, estreia como diretora e produtora da peça infantil "As Princesas Piradinhas", neste domingo às 15 horas no Teatro Ressurreição, no Jabaquara.

Apesar do fracasso de "Contrato Vitalício", o grupo "Porta dos Fundos" não abandona o cinema.Os atores-roteiristas estudam novas investidas. Que poderão ter inclusive um apoio importante da Record.

Ainda falando em cinema, o diretor Alexandre Avancini, agora, tem como prioridade o filme sobre a vida de Edir Macedo. Avancini só voltará às novelas no segundo semestre, para cuidar de "Apocalipse".

Separadamente, Thelma Guedes e Duca Rachid estão tentando emplacar seus projetos na Globo.

Não se fala mais na ida de Tom Cavalcante para um humorístico dominical da Globo. Tudo indica que a conversa esfriou.

Um tanto cansado da correria das novelas, Fábio Assunção comemorou o convite para estrelar "Jovem", título provisório de uma série de Mauro Wilson, em nove episódios .



bate - rebate



CANAL 1



Mortos-vivos

A segunda parte da sétima temporada da série "The Walking Dead" entrará no ar, pela Fox, dia 12 de fevereiro. E encerra o conflito entre Rick e Negan. A primeira parte, vale lembrar, depois do primeiro episódio, deu sono. Quem sabe agora anima um pouco.

Energia

Além da participação especial em "A Força do Querer", Lua Blanco trabalha na promoção de seu CD solo, e em um canal de vídeo na internet onde aborda diversos temas. Também este ano, a cantora-atriz planeja percorrer o país com o projeto Bus Party, uma festa dentro de um ônibus com música ao vivo.

Casa cheia

Não há planos para a contratação de novos repórteres no "Vídeo Show". O diretor Boninho considera que o time atual é suficiente para os trabalhos do programa.

Fica para 2018

Curtindo um ano sabático, o apresentador Jô Soares tem duas possibilidades para transformar em programa em 2018. Primeiro o "Meninas do Jô", além de um projeto envolvendo entrevistas internacionais. Porém, o pessoal que trabalhou em sua produção na Globo acredita que ele não vai aguentar ficar tanto tempo fora do ar. Por enquanto, o Jô respira teatro.

Perguntar não ofende

Será que ainda poderemos contar com a participação de Sonia Braga em alguma produção da Globo? Ela parece estar cada dia mais distante e se tornou uma crítica ferrenha da emissora.

Perguntar... 2

E Ana Paula Arósio? Principalmente ano passado, ela alimentou o sonho de vários autores e diretores de novelas. Porém, permanece distante, dando a entender que não quer saber mais da rotina de frequentar estúdios de TV.



No último sábado aqui se falou sobre a audiência do Ratinho e da importância da figura do apresentador para o sucesso do programa no SBT. Durante todo o ano passado, ele conquistou bons índices na Grande São Paulo e a vice-liderança, repetindo o desempenho também nesse período de férias e forte calor.

É o mesmo caso do Geraldo Luis e o seu "Domingo Show" na Record. Só para se ter uma ideia, ele recebe o horário do "Pica Pau" com audiência entre 2 e 3 pontos e levanta para até 12. Faz a diferença.

Não é tarefa fácil pegar sempre lá embaixo e elevar os números, se considerarmos a força da Globo aos domingos e a presença do SBT, fatores que tornam o trabalho do Geraldo muito mais difícil.

Por outro lado, a missão do apresentador poderia até ser facilitada se houvesse o interesse em colocar um produto mais forte antes dele.

Estratégias à parte, o "Domingo Show", que volta ao vivo dia 29, permanece na vice-liderança e, ano passado, apresentou crescimento tanto na audiência nacional quanto na Grande São Paulo.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery