george michael álbuns inéditos no cofre

George Michael deixou quatro álbuns inéditos guardados em um cofre. A informação é do jornal "Daily Mirror". O músico, morto no último dia 25, não conseguiu completar a sequência do álbum "Listen without prejudice vol.1".

Um segundo álbum, chamado "Trojan Souls", que começou a ser produzido nos anos 1990, nunca foi lançado. A obra conta com participações de Stevie Wonder, Elton John e Seal, entre outros artistas.

Ainda de acordo com a publicação, outros dois álbuns ("Extended plaything" e "White light") estariam quase finalizados. Andrew Ridgley, ex-parceiro do cantor no duo Wham! se manifestou contra o lançamento do material. "George controlou toda sua produção. Ninguém tem o direito de transgredir esse princípio".