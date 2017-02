fomento Sete projetos ficam com os R$ 400 mil do fmc

VIVER&

FCCR ontem divulgou o resultado do edital Linguagens Artísticas



A FCCR divulgou na segunda-feira (20), o resultado dos projetos selecionados no edital Linguagens Artísticas, do FMC (Fundo Municipal de Cultura). Foram, ao todo, sete titulares e sete suplentes.

Dos 108 inscritos, estão entre os selecionados os projetos "Grito de Partida", "Elogio ao Frágil", "Urbanos", "Da Xepa ao Banquete Final - Som e Cozinha", "Para Sempre Permanece todo Chão Território que não for Erosão", "MAC SFX2017 - Mostra de Arte e Cultura de São Francisco Xavier" e "2ª Mostra Formiga Independente".

Entre os suplentes, "PraçSarau", "Casa de Causos - SJCampos", "Exposição Pausa da Terra", "Festival das Lagartixas de 2017 - Oito anos de Teatro", "Cora e a Cidade sem Cor", "Eco Musical" e "Zé Mirinha".

Os proponentes titulares terão até o dia 15 de março para realizar as exigências de contratação. Os projetos serão executados ainda neste ano e os selecionados serão convocados para uma reunião com a Diretoria Executiva e, para realizarem um minicurso de prestação de contas.

Verbas.

A primeira parcela do benefício será liberada no dia 30 de março.

Questionada sobre o valor de cada um dos projetos aprovados, a FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), até o fechamento desta reportagem, se limitou a informar que "os valores variam de R$ 35 a R$ 79 mil por ano".

O FMC, gerenciado pela FCCR, é uma iniciativa voltada ao financiamento e à promoção de projetos culturais executados por moradores de São José dos Campos.