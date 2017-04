Fomento abertos editais do proac

VIVER&

- 04:40



Estão abertos os editais de teatro, dança, circo e audiovisual do ProAC (Programa de Ação Cultura), do Governo do Estado de São Paulo.

Para os concursos Primeiras Obras de Teatro e Dança e com o objetivo de consolidar jovens artistas, os editais irão contemplar 18 projetos de proponentes com idade entre 18 e 29 anos, no valor de R$ 35 mil cada.

Dividido em dois módulos, o edital de Produção de Espetáculo Inédito de Teatro irá premiar 20 projetos: 14 no valor de R$ 85 mil cada e seis de R$ 160 mil cada. O concurso de Circulação de Espetáculo Inédito de Teatro selecionará 14 propostas, com R$ 105 mil cada.

Tanto o concurso de Produção como o de Circulação de Espetáculo Inédito de Dança vão selecionar oito projetos cada no valor de R$ 105 mil.