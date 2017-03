folia em discussão na rede tv!

VIVER&

Enquanto Cauã Reymond e Bruna Marquezine ganharam um tempo fora do ar na Globo, Letícia Spiller aparece como caso inverso.

...Terminando "Sol Nascente", ela já vai começar a gravar "Os Dias Eram Assim", a próxima das 11.

Xuxa foi ver a filha, Sasha, em Nova York. Só por isso é que ela não estará no desfile das campeãs do Carnaval deste sábado, no Rio de Janeiro.

Estreia neste sábado, a segunda temporada do "Duelo de Mães", da Ticiana Villas Boas, no SBT.

Na próxima segunda-feira, à meia-noite, o programa "Documento Verdade", da Rede TV!, vai falar sobre os limites da beleza. E até onde as pessoas vão pela vaidade...

... O repórter Rodrigo Cabral foi ao município de Ubá (MG), para mostrar por que a cidade virou destino de milhares de brasileiros que buscam realizar mudanças no corpo.

De 27 a 30 de abril, todas as operadoras que possuem o pacote Fox Premium terão sinal aberto desses canais.



bate - rebate



CANAL 1



Tudo na mesma

Na televisão, pelo menos, nunca o bumbum de alguém provocou tanta confusão como esse de agora, o da modelo Ju Isen. De Nova York, o diretor Elias Abrão pediu demissão da direção artística da Rede TV!, por causa dele. Se, de fato, o Elias vai sair, não se tem ainda informações, mas Kaká Marques continua cuidando das coisas de lá com a mesma competência de sempre.

Não é por aí

Na internet, até com direito a arte, inventaram Iris Stefanelli como substituta do Elias Abrão, nova "superintendente artística" da Rede TV!.

Está pronta

Agora, sim, com a cidade cenográfica inteiramente pronta, a Record vai dar um embalo mais completo nos trabalhos de "Belaventura". Gravações em curso.

Volta na segunda

Está confirmada a volta do "Repórter Record Investigação", na segunda-feira, depois do "Jornal da Record", com apresentação do Domingos Meirelles. Será apresentado até a estreia do "Dancing Brasil", da Xuxa.

Alteração

A Globo decidiu mexer no seu calendário de estreias em abril. Mudanças provocadas pelos feriados da Sexta-Feira da Paixão e do Dia de Tiradentes, e que irão determinar dois finais de semana emendados naquele mês.

Sendo assim

"Malhação - Pro Dia Nascer Feliz", do Emanuel Jacobina, estava prevista para sair do ar no dia 21, só que agora, com mais duas semanas de exibição, vai até maio. Diante disso, a "Malhação - Viva a Diferença", do Cao Hamburger, teve a sua estreia transferida para o dia 8.

Ponto a ponto

Xuxa e Record estão organizadas quanto a ordem de trabalhos deste ano. Primeiro, no dia 3 de abril, ela vai estrear o "Dancing Brasil", com 13 episódios, ao vivo, dos estúdios no Rio.



A cobertura da Rede TV!, como algo que já acontece de tantos outros carnavais, sempre aparece entre os assuntos mais comentados da semana. Nada contra ou a favor. Pelo contrário - aliás, ainda estivesse aqui o jornalista Edvaldo Pacote, a esta altura, já teríamos a sua exasperada observação: "pelo contrário é pelo encravado. Ao contrário basta". Só um parêntese.

O que faz a Rede TV!, dentro das limitações dela e as que lhe são impostas, nada é diferente do que SBT e Bandeirantes, sem pudor nenhum, faziam com as transmissões dos bailes do passado - Scala, Monte Líbano, Canecão, Vermelho e Preto etc. Era o liberô geral.

Até foi num deles que, já em final de transmissão, ficou celebre a ordem do Eduardo Lafon, mandar "fechar na Prochaska", para encerrar os trabalhos da noite. Lafon falava da atriz Cristina Prochaska.

O câmera encarregado, no espírito da zoeira, foi com o zoom a mil na vagina da modelo mais próxima, que dançavasobre uma mesa. Fato semelhante ao do ânus da modelo de verde no Carnaval de agora. Alguém mandou fechar ali.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery