FLIM sobre cidades

VIVER&

- 04:25

memória, sensibilidade, cotidiano e Literatura Festa Literomusical começa hoje no parque Vicentina Aranha; a entrada é gratuita

viver &



Carioca, criada em São José, Carol Rodrigues retorna neste final de semana a cidade para falar de uma de suas paixões: a literatura. Ela participa no sábado da 3ª edição da Flim (Festa Literomusical), no parque Vicentina Aranha.

A escritora fará parte da mesa literária "Cidade em Trânsito", junto de Guilherme Tauil e Joca Reiners Terron. Eles debaterão o quanto a mudança de uma cidade pequena para uma metrópole afeta a percepção e reflete na literatura.

"Queremos fazer as perguntas para as quais a literatura tem a resposta. Como ela interpreta a experiência da cidade, dos seus tempos, espaços, convívio e tudo que o espaço urbano causa nas nossas vidas", afirmou em nota Alberto Martins, curador do evento.

Obras.

Carol faz parte da nova geração de autores que longe dos holofotes defende a sua arte. Seu primeiro livro, "Sem Vista para o Mar", lançado em 2015 pela ed. Edith, tem 21 contos. A escritora acompanhou o processo de edição, pediu para uma amiga fazer a capa e vende ela mesma seus livros pelo correio.

Sem respeitar as regras gramaticais de ponto e vírgula, Carol imprime em sua narrativa sua visão cinematográfica, vinda de sua formação acadêmica na área. E, na estreia, foi agraciada com os prêmios Jabuti e Biblioteca Nacional.

Além dela, estão na programação, Paulo Lins, Lourenço Mutarelli, Chacal, Rita Elisa Seda e João Bosco, entre outros.