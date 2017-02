Ficção Grávida de Taubaté ganha trailer

VIVER&

Trailer foi produzido em três dias e alcançou até o momento mais de 460 mil visualizações no Facebook



Uma dessas ideias mirabolantes de Junior Guimarães, o Tapa Olho Experimental, e João Justi, seu sócio, foi a criação do trailer "A Grávida de Taubaté", publicado no início de janeiro.

"Era uma ideia que já estávamos pensando em colocar em prática desde o ano passado e achamos que nossa volta, em 2017, seria o melhor momento para pôr em prática", afirmou Guimarães.

Com a colaboração de profissionais que abraçaram a ideia sem que lhes fossem pagos cachês, como Alexandre Fortes, ator que ajudou com a produção, a maquiagem e o que mais precisasse; e Samuel Oscar, que fez as imagens aéreas, a produção decolou. "Da gravação até a edição, tudo foi feito em três dias", revelou o humorista.

Havia, claro uma expectativa de que o trailer viralizasse, pois tratava-se de um tema nacional. "Se fizéssemos um trabalho bonito, sabíamos que a repercussão seria grande", disse Guimarães. "Temos dois roteiros prontos para filme/série da 'Grávida de Taubaté', inclusive com cenas gravadas. Só vamos esperar o momento certo para dar continuidade -- ou não", continua.

Lembre o caso.

O trailer relembra a história de Maria Verônica Aparecida César, moradora de Taubaté, e que ficou popularmente conhecida, em 2012, por anunciar que estava grávida de quadrigêmeos.

Uma equipe de reportagem da Record chegou a entrevistar a mulher, pedindo inclusive doações.

No entanto, o caso foi desmascarado pelo obstetra Wilson Vieira de Souza, que mostrou um ultrassom feito por Maria onde mostra que ela não estaria grávida.

A mulher, na verdade, usava uma barriga de silicone com enchimento de tecido. Ela havia enganado inclusive o marido, Kléber Eduardo Melo Vieira.

O caso virou meme e até hoje é lembrado nas redes sociais.

Novidades.

Além desse projeto, outros quatro temas da região serão roteirizados em breve no formado de novos trailers. A produção ocorrerá ao longo deste ano.

"Podem esperar o melhor e o pior de nós! Pois estamos motivados a mostrar o Vale do Paraíba para o mundo", avisa ele.