festivale ode à morte

maria alice vergueiro, DAma do underground Atriz e diretora abre a 31ª edição do Festivale, em São José com a peça 'Why the horse?'

Veja programação completa do Festivale para este final de semana

site de OVALE

A peça foi idealizada pelo grupo Pândega

de Teatro, de São Paulo;

a dramaturgia é de

Fábio Furtado

"Com sorte pode ser que eu morra em cena. Se não, estaremos de volta no dia seguinte", ri Maria Alice Vergueiro, que aos 82 anos, debocha da morte enquanto se desafia sobre o palco. É dela a peça "Why the Horse?", que abre a 31ª edição do Festivale (Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba), que começa nesta sexta-feira (2) e segue até o dia 11.

Aliás, trata-se de um desafio e tanto. Com Mal de Parkinson e dificuldade de locomoção, Maria encara a plateia por amor a arte. "Minha voz também não é mais a mesma... Ela está grossa. Às vezes, atendo o telefone e as pessoas acham que é um homem falando", diz bem-humorada em entrevista exclusiva ao jornal OVALE

.

Morrer em cena foi o ponto de partida para o início do projeto que culminou com a peça. Em formato de happening (peça que permite o improviso), a trama traz a atriz e diretora encenando seu próprio velório. É a impotência do homem diante do tempo.

"Se por um lado eu lido com a morte em cena, por outro eu caçoo dela. E, ainda que me aborreça as minhas limitações, mostro que é possível viver com elas", diz.

Com a dicção afetada, a atriz ampara-se nos outros atores em cena que, eventualmente, lhe sopram as falas que em outros tempos saberia de cor.

No palco, Carolina Splendore, Robson Catalunha e Sérvulo Augusto e Luciano Chirolli, seu parceiro artístico e vencedor do prêmio Shell de Melhor Ator por "As Tres Velhas".

Teatro e Democracia.

"A peça em si é um ato de resistência. Até porque a história de Maria é uma história de luta", afirmou Chirolli.

"Maria praticamente morou no teatro Oficina. Com Zé Celso exilado, ela pagava do próprio bolso o aluguel do espaço para que as portas não fossem fechadas. Depois vieram obras censuradas, como 'O Rei da Vela', que não pôde ser exibido no cinema. Maria então pegou as latas com o filme e se arriscou levando-as a Europa, onde ele, enfim, pôde ser exibido".

A diretora fundou o irreverente grupo Ornitorrinco, com Cacá Rosset, ficou conhecida como a musa do underground e, recentemente, conquistou a atenção dos jovens com o curta "Tapa na Pantera", sobre uma senhora que fuma maconha há 30 anos e nunca se viciou.

"Os jovens adoram a forma de raciocínio desse teatro modderno. A nossa linguagem", ri Maria. Para Luciano, esse é um caminho para que o teatro conquiste novos públicos: "Ou você populariza obras clássicas com releituras inteligentes ou cria um teatro imagético rico".

A peça será encenada gratuitamente no Teatro Municipal, no Centro, às 20h.