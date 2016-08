Festival da Alcachofra começa em setembro, em Santo Antônio do Pinhal

VIVER&

André Leite

São José dos Campos



Nem o vento frio, nem a chuva fina que caiu ao longo do último sábado foram capazes de me fazer desistir do plano de fazer um passeio gastronômico por Santo Antônio do Pinhal.

Claro que, a caminho da cidade, fiz uma parada no Bolinho de Bacalhau e Cia., na Estação Ferroviária Eugênio Lefèvre, para saborear o famoso bolinho, que dá nome à casa, com um café expresso.



Aos meus amigos e leitores que ainda não experimentaram, provem. Só de lembrar do salgado, enquanto escrevo essa coluna, estou salivando. A massa é saborosa e, apesar de ser frito, o bolinho é bem leve.



Entrando na cidade, passando pela avenida Antônio Joaquim de Oliveira, avistei o Donna Pinha, antigo Santa Truta, ambos comandado pela chef Anouk Rosa, e logo tive certeza de onde e o que iria comer.



Depois de uma rápida caminhada pela avenida principal da cidade, retornei ao restaurante e entrei já mirando uma das mesas que fica na parte mais baixa do salão, próxima à adega e com uma vista maravilhosa para a mata.



Não demorou para que o Robson viesse até à mesa trazendo o cardápio. O garçom, sempre atento e prestativo, ajudou a atestar o que eu já havia comprovado algumas vezes: na casa da chef Anouk, o atendimento é de primeira.



Nem pensei para pedir a entrada, a tradicional linguiça de truta (R$ 30) que vem acompanhada de pão e molhos de gorgonzola e chimichurri. Até agora estou me perguntando porque demorei tanto tempo para voltar a provar a receita. Sem igual!

Para o prato principal, estava certo que a truta voltaria à mesa, mas as opções (na faixa de R$ R$ 50) me fizeram perder um pouco de tempo até eleger a escolhida: a truta defumada ao brie, acompanhada de legumes e guarnecida com arroz branco e pirão de truta.



Para beber, optei pela Baden Baden Red que harmonizou bem tanto com a entrada quanto com o prato, os dois tão bem servidos que a sobremesa teve que ficar para próxima.

Por fim, depois de pagar minha conta e antes de sair, fiz um último pedido ao querido Robson, que chamasse a chef Anouk para que pudesse agradecer por mais essa experiência agradável. Prontamente fui atendido.



Entre tantos assuntos numa conversa relativamente rápida, a chef me lembrou que a primavera está chegando e, com ela, o Festival da Alcachofra, já tradicional no calendário do restaurante.



O evento começa no dia 15 de setembro e segue até 30 de outubro. Um motivo a mais para subir a serra .