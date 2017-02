Feira do livro: incentivo nessa volta às aulas

VIVER&

- 11:19

São José dos Campos



De olho no Volta às Aulas e com o objetivo de estimular e resgatar o interesse de crianças e jovens pela leitura, o shopping CenterVale, de São José, montou em sua praça de eventos a Book Lovers Kids, feira do livro itinerante, que fica por aqui até o dia 13 de março.

Serão 3.000 títulos de livros infantis e infanto-juvenis à disposição do público com preços acessíveis. " Será possível encontrar exemplares por R$5, por exemplo", garante a gerente de marketing shopping, Giselle Barros.



A feira acontece durante o horário de funcionamento do shopping.